Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları öncesinde sınav giriş belgelerine odaklandı. 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde yapılacak sınavlar için öğrenciler, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

27 Kasım 2026 itibarıyla Anadolu Üniversitesi tarafından güz dönemi ara sınavlarına ait sınav giriş belgelerinin erişime açıldığına ilişkin resmî bir duyuru bulunmuyor. Bu nedenle öğrencilerin sınav merkezi ve salon bilgileri henüz kesinleşmiş bir belge üzerinden görüntülenemiyor.

AÖF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi, 2026-2027 güz dönemi ara sınavı giriş belgelerinin yayımlanacağı kesin tarihi henüz açıklamadı. Sınavların 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde yapılacak olması nedeniyle belgelerin sınav öncesindeki günlerde erişime açılması bekleniyor.

Bazı haberlerde 30 Kasım 2026 tarihi olası açıklanma günü olarak öne çıkarılsa da bu tarih üniversite tarafından doğrulanmış değil. Dolayısıyla öğrencilerin kesin tarih açıklaması için Anadolu Üniversitesinin resmî duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgeleri erişime açıldığında öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden belgelerini görüntüleyebilecek.

Belgeye ulaşmak için şu adımlar izlenebilecek:

1. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi adresine girin.

2. Öğrenci bilgileriyle sisteme giriş yapın.

3. Sınav işlemleri bölümünden fotoğraflı sınav giriş belgesini açın.

4. Sınav yeri ve oturum bilgilerinizi kontrol ederek belgenin çıktısını alın.

Sınav giriş belgesinde sınav merkezi, bina, salon, sıra numarası ve oturum bilgileri yer alacak.

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2026-2027 akademik takvimine göre güz dönemi ara sınavları 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16-17 Ocak 2027'de yapılacak.

2026-2027 AÖF SINAV TAKVİMİ

- Güz dönemi ara sınavı: 5-6 Aralık 2026

- Güz dönemi dönem sonu sınavı: 16-17 Ocak 2027

- Bahar dönemi ara sınavı: 10-11 Nisan 2027

- Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 29-30 Mayıs 2027

- Yaz okulu sınavı: 21 Ağustos 2027

Sınav tarihleriyle ilgili olası değişiklikler için Anadolu Üniversitesinin resmî akademik takvimi ve duyuruları esas alınmalı.