Anyma 12 Eylül’de İstanbul konseri iptal edildi mi, Anyma konseri neden iptal edildi?

Anyma hayranları, 12 Eylül’de İstanbul’da düzenlenmesi beklenen konserin akıbetini merak ediyor. “Anyma konseri iptal mi edildi?” ve “Anyma konseri neden iptal edildi?” sorularının yanıtı, etkinliği takip edenlerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

ANYMA 12 EYLÜL İSTANBUL KONSERİ İPTAL EDİLDİ Mİ?

Elektronik müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden Anyma’nın 12 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirmesi planlanan konseriyle ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Matteo Milleri’nin sahne adı Anyma ile vereceği konserin iptal edilip edilmediği, etkinliğe katılmayı planlayan müzikseverler tarafından araştırılıyor.

Anyma’nın İstanbul konserine ilişkin yaşanan son gelişmelerin ardından “Anyma 12 Eylül konseri iptal edildi mi?” sorusu öne çıkarken, organizasyonun neden iptal edildiği de merak konusu oldu.

ANYMA KONSERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

12 Eylül’de Ataköy’de yapılması planlanan Anyma konseri, son günlerde sahne tasarımı ve performanslarda kullanılan görseller üzerinden başlayan tartışmaların ardından iptal edildi. Özellikle bazı sahne görüntülerinin sosyal medyada farklı şekillerde yorumlanması, etkinlikle ilgili tepkilerin artmasına neden oldu.

Sosyal medya platformlarında konserin içeriği ve sahne gösterilerine ilişkin paylaşımlar kısa sürede geniş yankı buldu. Tartışmaların büyümesiyle birlikte Anyma’nın İstanbul konserinin akıbeti de kamuoyunun gündemine taşındı.

SAHNE GÖRSELLERİ GÜNDEM OLDU

Anyma’nın konserlerinde elektronik müzik performansının yanı sıra dikkat çekici görsel şovlar da önemli bir yer tutuyor. İstanbul’da yapılması planlanan etkinlik öncesinde bu görsel içeriklerden bazıları sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bazı kullanıcılar söz konusu görüntüleri satanist ritüellerle ilişkilendirirken, bu yorumlar üzerinden konserin düzenlenmesine yönelik tepkiler gündeme geldi. Böylece etkinlik, müzik içeriğinin yanı sıra sahne tasarımı üzerinden de tartışılmaya başlandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ KONSERİ İPTAL ETTİ

Yaşanan tartışmaların ardından 12 Eylül’de Ataköy’de düzenlenmesi planlanan Anyma konseriyle ilgili karar İstanbul Valiliği tarafından alındı. Valilik kararı doğrultusunda organizasyonun gerçekleştirilmesi iptal edildi.

Böylece Anyma’nın İstanbul’da hayranlarıyla buluşması planlanan 12 Eylül tarihli etkinlik gerçekleşmeyecek. Konserin iptal edilmesi, Anyma’yı Türkiye’de canlı izlemek isteyen müzikseverlerde de hayal kırıklığı oluşturdu.

ANYMA KİMDİR?

Gerçek adı Matteo Milleri olan Anyma, elektronik müzik sahnesinin uluslararası alanda tanınan isimleri arasında bulunuyor. Müzik kariyerinin yanı sıra yenilikçi sahne şovları ve dijital görsel çalışmalarıyla da öne çıkan sanatçı, dünya genelinde geniş bir dinleyici kitlesine sahip.

Anyma’nın İstanbul konseri de sanatçının Türkiye’deki hayranları tarafından uzun süredir beklenen etkinliklerden biri olarak dikkat çekiyordu. Ancak yaşanan gelişmelerin ardından 12 Eylül’de yapılması planlanan konser iptal edildi.