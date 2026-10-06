Anthony Taylor kimdir, Anthony Taylor kaç yaşında, nereli, Anthony Taylor Türk mü?

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Uzun yıllardır Avrupa'nın en önemli maçlarında düdük çalan Anthony Taylor, kariyeri boyunca pek çok kritik karşılaşmayı yönetti. Hakemin adının gündeme gelmesiyle birlikte "Anthony Taylor hangi liglerde maç yönetiyor, FIFA kokartı var mı, Türkiye ile bağı bulunuyor mu?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Anthony Taylor'ın biyografisi, hakemlik kariyeri ve merak edilen diğer ayrıntılar haberimizde.

ANTHONY TAYLOR KİMDİR?

Anthony Taylor, dünya futbolunun en tanınan hakemlerinden biri olan İngiliz futbol hakemi. Uzun yıllardır İngiltere Premier Lig'de görev yapan Taylor, uluslararası arenada da pek çok önemli karşılaşmayı yönetti. Sahadaki kararlarıyla zaman zaman tartışmaların odağında yer alan deneyimli hakem, son dönemde yeniden futbolseverlerin gündemine girdi.

ANTHONY TAYLOR KAÇ YAŞINDA?

Anthony Taylor, 20 Ekim 1978'de dünyaya geldi. Deneyimli hakem, bugün itibarıyla 47 yaşında bulunuyor ve birkaç gün sonra 48 yaşına girecek.

ANTHONY TAYLOR NERELİ?

Anthony Taylor, İngiltere'nin Manchester kentine bağlı Wythenshawe bölgesinde doğdu. Futbol kariyeri boyunca İngiltere Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan Taylor, İngiliz hakem ekolünün önde gelen temsilcileri arasında yer alıyor.

ANTHONY TAYLOR TÜRK MÜ?

Sosyal medyada zaman zaman Anthony Taylor'ın Türk kökenli olup olmadığı soruluyor. Ancak Taylor, İngiltere doğumlu bir İngiliz hakem. Türkiye ile herhangi bir köken bağı bulunduğuna ilişkin bilinen bir bilgi yok.

PREMİER LİG'İN DENEYİMLİ HAKEMİ

Anthony Taylor, 2010 yılından bu yana İngiltere Premier Lig'de maç yönetiyor. Dünyanın en çok izlenen liglerinden birinde yüzlerce maçta görev alan Taylor, Premier Lig'in en deneyimli hakemleri arasında gösteriliyor.

ULUSLARARASI KARİYERİ

Taylor, 2013 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası maçlarda görev yapmaya başladı. Kariyeri boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çok sayıda karşılaşma yöneten deneyimli hakem, Avrupa Futbol Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda da düdük çaldı.

TARTIŞMALI KARARLARLA GÜNDEME GELDİ

Anthony Taylor, yönettiği bazı kritik maçlarda verdiği kararlarla tartışmaların odağında yer aldı. Özellikle 2023 UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Roma arasındaki karşılaşmayı yönettikten sonra verdiği kararlar nedeniyle Roma taraftarlarının tepkisiyle karşılaşmış, maç sonrasında havalimanında taraftarların hedefi olmuştu. Bu olay, hakemlere yönelik şiddet tartışmalarını da yeniden gündeme taşımıştı.