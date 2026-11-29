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Antalyaspor- Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorusu, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin gündeminde. Trendyol 1. Lig'deki Antalyaspor- Fatih Karagümrük maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da Antalya'daki Corendon Airlines Park'ta başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve beIN SPORTS 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Fatih Karagümrük arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor ve beIN SPORTS 2 kanallarından canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor şifresiz yayın yaptığı için karşılaşma, abonelik gerektirmeden takip edilebilecek.

TRT SPOR HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

TRT Spor, televizyon platformlarında şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

D-Smart: 86. kanal

Digiturk: 56. kanal

Kablo TV: 133. kanal

Tivibu: 85. kanal

Turkcell TV+: 70. kanal

TRT Spor'un yayınları ayrıca kanalın resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak takip edilebiliyor. Platformların kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

BEIN SPORTS 2 HANGİ PLATFORMDA?

beIN SPORTS 2, Digiturk platformunda 78. kanaldan yayın yapıyor. Kanal, ilgili abonelik paketine sahip kullanıcılar tarafından izlenebiliyor.

ANTALYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 16.00 olarak belirlendi. Maç saati ya da yayın programında federasyon tarafından değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde son durumun kontrol edilmesi faydalı olacak.

ANTALYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Antalya'da bulunan Corendon Airlines Park'ta oynanacak. Antalyaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, modern yapısıyla dikkat çekiyor. Antalya'nın ılıman iklimi sayesinde kasım ayında bile futbol için elverişli hava koşulları bulunuyor. Maçı tribünden izlemek isteyen taraftarların bilet satışlarına ilişkin duyuruları kulübün resmi kanallarından takip etmesi öneriliyor.

TRENDYOL 1. LİG HAKKINDA

Trendyol 1. Lig, Türkiye'nin ikinci kademe profesyonel futbol ligidir. Ligde sezon sonunda ilk sıralarda yer alan takımlar doğrudan Süper Lig'e yükselirken, sıralamada belirli konumları elde eden takımlar play-off mücadelesiyle Süper Lig'e çıkmak için yarışıyor. Alt sıralarda yer alan takımlar ise TFF 2. Lig'e düşüyor.

1. Lig, son yıllarda Süper Lig deneyimi bulunan pek çok kulübü bünyesinde barındırması nedeniyle oldukça rekabetçi bir yapıya sahip. Bu nedenle ligde oynanan maçlar, büyük bir ilgiyle takip ediliyor ve sezonun son haftalarına kadar yükselme yarışı heyecanını koruyor.

ANTALYASPOR VE FATİH KARAGÜMRÜK

Antalyaspor, Akdeniz bölgesinin köklü kulüplerinden biri olarak biliniyor. Kırmızı-beyazlı ekip, uzun yıllar Süper Lig'de mücadele etmiş ve Türk futbolunun tanınan kulüpleri arasında yer almıştı. Kulüp, yeniden Süper Lig'e dönme hedefiyle 1. Lig'de mücadele ediyor.

Fatih Karagümrük ise İstanbul'un köklü semt kulüplerinden biri olarak biliniyor. Kırmızı-siyahlı ekip, son yıllarda Süper Lig'de de mücadele etmiş ve üst lig deneyimi kazanmıştı. Karagümrük de yeniden Süper Lig'e yükselme hedefiyle mücadele ediyor.

MAÇIN ÖNEMİ

Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen iki takım arasındaki karşılaşma, yükselme yarışı açısından büyük önem taşıyor. Antalyaspor, iç saha avantajını kullanarak üç puanı almak isterken, Fatih Karagümrük de Antalya deplasmanından galibiyetle dönerek üst sıralardaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçını şifresiz olarak izlemek isteyenler TRT Spor'u tercih edebilir. Digiturk aboneleri ise karşılaşmayı beIN SPORTS 2 üzerinden de takip edebilir. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenlerin kesintisiz bir yayın için hızlı ve stabil bir internet bağlantısı kullanması öneriliyor.

ANTALYA'DA FUTBOL VE TARAFTAR İLGİSİ

Antalya, turizm şehri kimliğinin yanı sıra güçlü bir futbol kültürüne de sahip. Antalyaspor'un iç saha maçları, şehirde yaşayanların yanı sıra kış aylarında bölgede bulunan yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Stadyuma ulaşım için toplu taşıma seçenekleri bulunuyor. Maç günü stadyum çevresinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle taraftarların erken saatlerde yola çıkması ve stadyum girişlerindeki güvenlik kontrolleri için zaman ayırması öneriliyor.