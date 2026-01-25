Haberler

Antalyaspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, Antalyaspor Gençlerbirliği nereden CANLI izlenir?

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Antalyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler; maçın başlama saati, yayıncı kuruluş ve yayının şifreli olup olmadığına dair detayları araştırıyor. Antalyaspor – Gençlerbirliği maçının ekranlara nasıl geleceği merak konusu.

Antalyaspor ile Gençlerbirliği'nin kozlarını paylaşacağı Süper Lig karşılaşması öncesinde, sporseverlerin gündeminde "Maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Canlı izleme seçenekleri neler?" soruları yer alıyor. Yayın bilgileri ve maç saati, futbol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

ANTALYASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de haftanın önemli karşılaşmalarından birinde Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu mücadeleyi beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

ANTALYASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BEIN SPORTS 2 YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak. Yayına Digiturk 78 ve Kablo TV 233. kanallar üzerinden ulaşılabiliyor. Maç, uydu ve dijital platformlarda abonelik kapsamında şifreli olarak ekrana gelecek.

ANTALYASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ GÜN?

Antalyaspor ile Gençlerbirliği arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, 25 Ocak Pazar günü oynanacak.

ANTALYASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

ANTALYASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig'de heyecan dolu randevu, Antalya'da bulunan Antalya Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak.

Osman DEMİR
