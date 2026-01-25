Antalyaspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, Antalyaspor Gençlerbirliği nereden CANLI izlenir?

Antalyaspor ile Gençlerbirliği'nin kozlarını paylaşacağı Süper Lig karşılaşması öncesinde, sporseverlerin gündeminde "Maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Canlı izleme seçenekleri neler?" soruları yer alıyor. Yayın bilgileri ve maç saati, futbol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

ANTALYASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de haftanın önemli karşılaşmalarından birinde Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu mücadeleyi beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

ANTALYASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BEIN SPORTS 2 YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak. Yayına Digiturk 78 ve Kablo TV 233. kanallar üzerinden ulaşılabiliyor. Maç, uydu ve dijital platformlarda abonelik kapsamında şifreli olarak ekrana gelecek.

ANTALYASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ GÜN?

Antalyaspor ile Gençlerbirliği arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, 25 Ocak Pazar günü oynanacak.

ANTALYASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

ANTALYASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig'de heyecan dolu randevu, Antalya'da bulunan Antalya Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak.