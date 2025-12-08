Haberler

Antalya'da artçı depremler devam edecek mi? Antalya'da büyük deprem bekleniyor mu?

Antalya'da artçı depremler devam edecek mi? Antalya'da büyük deprem bekleniyor mu?
Antalya'da yaşanan depremler sonrası vatandaşlar artçı depremler ve büyük deprem tehlikesi hakkında endişelerini dile getiriyor. Bilim insanları, bölgedeki deprem aktivitesi hakkında açıklamalar yaparken, halkın tedbirli olması gerektiğini belirtiyor. Peki, Antalya'da artçı depremler devam edecek mi? Antalya'da büyük deprem bekleniyor mu? Detaylar haberimizde!

Antalya, son günlerde ardı ardına yaşanan depremlerle gündemde. Gece yarısı meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bugün 13.21 itibarıyla AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde yeni bir deprem daha kaydedildi. Bu art arda gelen depremler, şehirde büyük panik yaratırken, uzmanların uyarıları vatandaşların endişelerini artırdı. Peki, Antalya'da artçı depremler devam edecek mi? Antalya'da büyük deprem bekleniyor mu? Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan kritik açıklamalar! Detaylar...

ANTALYA'DA ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?

Antalya'da yaşanan 4.3 ve 4.9 büyüklüğündeki depremler, Ege-Kıbrıs fay hattının Antalya Körfezi'ne sokulumu ve Isparta büklümü fay çiftindeki hareketlilikle bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, 2020 yılından bu yana bölgedeki fay hattında 4-5 büyüklüğünde depremlerin devam ettiğini belirtiyor.

Deprem uzmanları, Antalya Körfezi ve çevresindeki fay sistemlerinin birbirine bağlı olduğunu, bu nedenle küçük sarsıntıların artçı depremler şeklinde devam edebileceğini ifade ediyor. Özellikle Alanya civarında 4-5 büyüklüğündeki sarsıntılar, bölgedeki enerji birikiminin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Antalya'da artçı depremler devam edecek mi? Antalya'da büyük deprem bekleniyor mu?

ANTALYA'DA BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

Son art arda depremler, Antalya'da olası büyük bir sarsıntı riskini yeniden gündeme taşıdı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Antalya Körfezi'nin 6.4 büyüklüğünde bir deprem olasılığına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini açıkladı.

Prof. Dr. Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı! Neden? Ege-Kıbrıs yayının Antalya Körfezine sokulumu ile oluşan Isparta büklümü fay çiftinde depremsellik 2020'den beri 4-5 büyüklüğündeki depremlerle (özellikle Alanya) devam etmektedir."

Uzmanlar, küçük ve orta büyüklükteki sarsıntıların, enerji birikimi ve fay hattı üzerindeki gerilimin göstergesi olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, Antalya Körfezi ve çevresinde yaşayan vatandaşların olası büyük depreme karşı önlemlerini güncellemeleri önem taşıyor.

