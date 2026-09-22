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Yeni dizi Anne Yarısı'nın oyuncu kadrosu izleyicilerin araştırdığı konuların başında geliyor. Dizide hangi oyuncunun hangi karaktere hayat verdiğini öğrenmek isteyenler, “ Anne Yarısı oyuncuları ve karakterleri kimler?” sorusunu gündeme taşıyor. İşte Anne Yarısı dizisinin oyuncuları, karakterleri ve merak edilen detaylar...

ANNE YARISI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER? İŞTE ANNE YARISI DİZİSİNİN TAM KADROSU

Anne Yarısı dizisi, yayın hayatına başlamasıyla birlikte oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle izleyicilerin araştırdığı yapımlar arasında yer aldı. Başrollerini Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı dizinin kadrosunda birbirinden deneyimli oyuncular bulunuyor. Peki, Anne Yarısı dizisi oyuncuları kimler, hangi karakterleri canlandırıyor? İşte Anne Yarısı dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri...

ANNE YARISI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Anne Yarısı dizisinin başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu yer alıyor. Dizide Cihangir Ceyhan Ali, Burcu Özberk Zeynep, Esra Dermancıoğlu ise Meryem karakterine hayat veriyor.

Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen ve Merve Şen gibi isimlerin yanı sıra genç oyuncular da rol alıyor.

ANNE YARISI DİZİSİ TAM OYUNCU KADROSU

Anne Yarısı dizisinde rol alan oyuncular şöyle:

• Cihangir Ceyhan – Ali

• Burcu Özberk – Zeynep

• Esra Dermancıoğlu – Meryem

• Selen Uçer

• Fatih Gühan

• Cansu Fırıncı

• Mert Denizmen

• Merve Şen

• Dilşah Demir

• İlayda Çevik

• Ömer Nadir Civelek

• Deniz Gürkan

• Berkay Akdemir

• Yeliz Korkmaz

• Abdurrahman Yunusoğlu

• Ürüncan Keskin

• Melisa Duru Ünal

• Umut Kaplıca

• Murat Balcı

ANNE YARISI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Anne Yarısı dizisi, geçmişte yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuk üzerinden kesişen Ali ve Zeynep'in hikâyesini konu alıyor. Aradan geçen sekiz yılın ardından geçmişin sırları yeniden ortaya çıkarken, karakterler kendilerini zorlu bir mücadelenin içerisinde buluyor.

Dizide aile bağları, kayıplar, fedakârlık ve velayet mücadelesi öne çıkan temalar arasında yer alıyor.

ALİ VE ZEYNEP'İN HİKÂYESİ

Dizinin merkezindeki Ali ve Zeynep, aynı çocuk nedeniyle karşı karşıya geliyor. Geçmişte yaşanan olayların izleri henüz silinmemişken ikilinin hayatında yeni bir dönem başlıyor.

Çocuğun geleceğiyle ilgili yaşanan gelişmeler, Ali ve Zeynep arasındaki gerilimi artırırken karakterleri geçmişleriyle yüzleşmek zorunda bırakıyor.

ANNE YARISI DİZİSİNDE VELAYET MÜCADELESİ

Dizinin hikâyesinde öne çıkan konulardan biri de velayet mücadelesi. Aynı çocuk için mücadele eden Ali ve Zeynep, bu süreçte yalnızca birbirleriyle değil, geçmişten gelen sorunlarla da mücadele ediyor.

Fedakârlıkların ve alınması gereken zor kararların hikâyenin seyrini değiştirmesi beklenirken, karakterlerin ilişkileri de yaşanan gelişmelerle birlikte farklı bir noktaya taşınıyor.

MERYEM KARAKTERİ KİMDİR?

Anne Yarısı dizisinde Meryem karakterini Esra Dermancıoğlu canlandırıyor. Altay ailesinin otoriter figürü olarak öne çıkan Meryem, hikâyedeki önemli karakterlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Meryem'in hayatı, elinde bavuluyla konağın kapısına gelen küçük Ege ile karşılaşmasının ardından farklı bir yöne sürükleniyor. Bu karşılaşma, aile içerisinde yeni gelişmelerin yaşanacağının işaretlerini veriyor.

ANNE YARISI TAM OYUNCU KADROSU LİSTESİ

Cihangir Ceyhan (Ali)

Burcu Özberk (Zeynep)

Esra Dermancıoğlu (Meryem)

Selen Uçer

Fatih Gühan

Cansu Fırıncı

Mert Denizmen

Merve Şen

Dilşah Demir

İlayda Çevik

Ömer Nadir Civelek

Deniz Gürkan

Berkay Akdemir

Yeliz Korkmaz

Abdurrahman Yunusoğlu

Ürüncan Keskin

Melisa Duru Ünal

Umut Kaplıca

Murat Balcı

ANNE YARISI DİZİSİNDE EGE KİMDİR?

Hikâyenin merkezinde yer alan çocuk karakterlerden Ege, yaşanan gelişmelerin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Ege'nin konağın kapısında ortaya çıkması, Altay ailesinin geçmişte yaşadığı olayların yeniden gündeme gelmesine zemin hazırlıyor.

Ali ve Zeynep'in yollarının aynı çocuk nedeniyle kesişmesi de dizinin temel hikâye unsurlarından birini oluşturuyor.

ANNE YARISI DİZİSİNDE GEÇMİŞİN SIRLARI

Anne Yarısı dizisinde sekiz yıl önce yaşanan büyük kayıp, hikâyenin temel taşlarından biri olarak işleniyor. Geçmişte yaşanan olayların ardındaki soru işaretleri karakterlerin bugünkü hayatlarını etkilerken, ortaya çıkan yeni gelişmeler geçmişle bugün arasındaki bağlantıları güçlendiriyor.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde geçmişe ilişkin sırların açığa çıkmasıyla birlikte Ali, Zeynep ve Meryem başta olmak üzere karakterlerin hayatlarında yeni gelişmeler yaşanıyor.

ANNE YARISI DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR VAR?

Anne Yarısı dizisinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk, Esra Dermancıoğlu, Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı yer alıyor.

Başrollerde ise Cihangir Ceyhan Ali, Burcu Özberk Zeynep ve Esra Dermancıoğlu Meryem karakterleriyle izleyici karşısına çıkıyor.