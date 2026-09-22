Anne Yarısı nerede çekiliyor, Anne Yarısı Altay Konağı nerede, Anne Yarısı hangi otelde hangi köyde çekiliyor?

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Ekranların yeni yapımlarından Anne Yarısı, hikâyesi kadar çekildiği mekanlarla da dikkat çekiyor. Diziyi takip eden izleyiciler, sahnelerde sıkça görülen Altay Konağı'nın gerçek hayatta nerede olduğunu ve Anne Yarısı dizisinin hangi şehir ve ilçelerde çekildiğini araştırıyor. İşte Anne Yarısı çekim yerleri ve Altay Konağı hakkında merak edilen detaylar...

ANNE YARISI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Anne Yarısı dizisinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa (Sinasos) köyünde gerçekleştiriliyor. Tarihi dokusu ve kendine özgü mimarisiyle dikkat çeken Mustafapaşa, dizinin atmosferine de önemli bir katkı sağlıyor.

Dizideki hikâyenin önemli bölümlerine ev sahipliği yapan mekanlardan biri de izleyicilerin dikkatini çeken konak ve otel görüntüleri oluyor. Bu nedenle Anne Yarısı'nı takip eden izleyiciler, dizide sıkça görülen mekanların gerçek hayatta nerede bulunduğunu araştırıyor.

ANNE YARISI HANGİ İLDE ÇEKİLİYOR?

Anne Yarısı dizisi Nevşehir'de çekiliyor. Dizinin çekimlerinin yoğunlaştığı bölge ise Nevşehir'in turistik ilçelerinden Ürgüp'e bağlı Mustafapaşa köyü olarak öne çıkıyor.

Kapadokya bölgesinin tarihi yerleşimlerinden biri olan Mustafapaşa, geçmişten günümüze ulaşan taş yapıları ve geleneksel mimarisiyle birçok yapım için dikkat çekici bir çekim ortamı sunuyor. Anne Yarısı'nın hikâyesinde kullanılan mekanlar da dizinin görsel atmosferinin önemli parçalarından biri olarak izleyici karşısına çıkıyor.

ANNE YARISI ALTAY KONAĞI NEREDE?

Dizinin dikkat çeken mekanlarından biri olan Altay Konağı da izleyicilerin araştırdığı başlıca konular arasında bulunuyor. Anne Yarısı'nda hikâyenin önemli gelişmelerinin yaşandığı mekanlardan biri olarak öne çıkan konak, dizinin çekimlerinin gerçekleştirildiği Mustafapaşa (Sinasos) bölgesindeki tarihi dokuyla bütünleşiyor.

Özellikle dizide Meryem karakterinin ve Altay ailesinin hikâyedeki konumu nedeniyle konak, yapımın önemli mekanlarından biri olarak dikkat çekiyor.

ANNE YARISI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Anne Yarısı, geçmişte yaşanan büyük bir kaybın ardından hayatları farklı yönlere savrulan Ali ve Zeynep'in yıllar sonra aynı çocuğun etrafında yeniden karşılaşmasını konu alıyor.

Aradan geçen sekiz yılın ardından ortaya çıkan gelişmeler, iki karakterin geçmişle yeniden yüzleşmesine neden oluyor. Çocuğun etrafında şekillenen olaylar ilerledikçe aile sırları, fedakârlıklar ve geçmişten gelen hesaplaşmalar hikâyenin merkezine taşınıyor.

Dizide Esra Dermancıoğlu'nun canlandırdığı Meryem karakteri ise Altay ailesi içerisindeki güçlü ve otoriter yapısıyla hikâyenin önemli karakterleri arasında yer alıyor. Meryem'in küçük Ege ile konak kapısında karşılaşması, dizinin hikâyesinde dikkat çeken gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.

ANNE YARISI DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

Anne Yarısı dizisinin başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu bulunuyor. Dizide Cihangir Ceyhan Ali karakterini, Burcu Özberk Zeynep karakterini, Esra Dermancıoğlu ise Meryem karakterini canlandırıyor.

Yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı gibi isimler yer alıyor.

ANNE YARISI ÇEKİM YERİ NEDEN MERAK EDİLİYOR?

Anne Yarısı dizisinin çekildiği mekanlar, yapımın hikâyesi kadar izleyicilerin de ilgisini çekiyor. Özellikle Kapadokya'nın tarihi dokusunu yansıtan Mustafapaşa'nın dizide kullanılması, bölgenin doğal ve mimari özelliklerini ekranlara taşıyor.

Bu nedenle diziyi izleyenler "Anne Yarısı nerede çekiliyor?", "Anne Yarısı hangi ilde çekiliyor?" ve "Anne Yarısı Altay Konağı nerede?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Dizinin çekim adresi olarak öne çıkan Nevşehir, Ürgüp ve Mustafapaşa (Sinasos) ise yapımın merak edilen çekim noktaları arasında bulunuyor.

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