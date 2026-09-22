Anne Yarısı hangi kanalda, Anne Yarısı dizisi hangi günler yayınlanıyor?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anne Yarısı dizisinin yayın günü ve hangi kanalda ekrana geldiği, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı yapım, dikkat çeken hikâyesiyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Anne Yarısı hangi kanalda, Anne Yarısı dizisi hangi günler yayınlanıyor? İşte dizinin yayın günü, saati ve kanal bilgisi...
Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan Anne Yarısı'nın yayın programı araştırılıyor. Diziyi televizyondan takip etmek isteyen izleyiciler, “ Anne Yarısı hangi kanalda?” ve “ Anne Yarısı dizisi hangi günler yayınlanıyor?” sorularına yanıt arıyor. Peki, Anne Yarısı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara geliyor? İşte merak edilen yayın bilgileri...
ANNE YARISI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Anne Yarısı dizisi NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yeni sezon yapımları arasında yer alan dizi, ilk bölümüyle birlikte izleyicilerin karşısına çıkmaya başladı.
Dizinin başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu yer alıyor. Hikâyenin merkezinde ise geçmişte yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuk etrafında yeniden kesişen Ali ve Zeynep bulunuyor.
ANNE YARISI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
Anne Yarısı dizisi Salı günleri ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümleri haftalık yayın akışı içerisinde salı akşamları izleyiciyle buluşuyor.
Diziyi düzenli olarak takip etmek isteyen izleyiciler, NOW TV'nin salı günü yayın akışını takip ederek yeni bölüm saatine ulaşabiliyor.
ANNE YARISI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Anne Yarısı, Salı akşamları saat 20.00'de NOW TV ekranlarında yayınlanıyor. İzleyiciler yeni bölümü saat 20.00 itibarıyla televizyondan takip edebiliyor.
Dizinin yayın saatinden önce NOW TV ekranlarında farklı program ve içerikler yer alabilirken, saat 20.00'de Anne Yarısı yeni bölümüyle ekrana geliyor.
ANNE YARISI DİZİSİNİN KONUSU NE?
Anne Yarısı, geçmişte yaşanan büyük bir kaybın ardından hayatları değişen Ali ve Zeynep'in hikâyesini anlatıyor. Yıllar sonra aynı çocuk etrafında yeniden kesişen yollar, iki karakteri geçmişleriyle yüzleşmek zorunda bırakıyor.
Aile bağları, kayıp, fedakârlık ve çocuk sevgisi gibi temaların öne çıktığı dizide karakterlerin geçmişte yaşadığı olayların bugünkü hayatlarına etkisi işleniyor.
ANNE YARISI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Anne Yarısı'nın yeni bölümleri her salı saat 20.00'de NOW TV'de yayınlanıyor. Dizinin takipçileri, yeni bölümde Ali, Zeynep ve diğer karakterlerin hikâyesinde yaşanacak gelişmeleri ekran başında takip edebiliyor.
Anne Yarısı NOW TV'de, salı günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor.