Anne Yarısı hangi kanalda, Anne Yarısı dizisi hangi günler yayınlanıyor?

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Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan Anne Yarısı'nın yayın programı araştırılıyor. Diziyi televizyondan takip etmek isteyen izleyiciler, “ Anne Yarısı hangi kanalda?” ve “ Anne Yarısı dizisi hangi günler yayınlanıyor?” sorularına yanıt arıyor. Peki, Anne Yarısı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara geliyor? İşte merak edilen yayın bilgileri...

ANNE YARISI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Anne Yarısı dizisi NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yeni sezon yapımları arasında yer alan dizi, ilk bölümüyle birlikte izleyicilerin karşısına çıkmaya başladı.

Dizinin başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu yer alıyor. Hikâyenin merkezinde ise geçmişte yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuk etrafında yeniden kesişen Ali ve Zeynep bulunuyor.