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ANKET SONUÇLARI SON DURUM: AK Parti, CHP ve Yeni Parti anket sonuçları nasıl? EN SON ANKET SONUÇLARI

ANKET SONUÇLARI SON DURUM: AK Parti, CHP ve Yeni Parti anket sonuçları nasıl? EN SON ANKET SONUÇLARI
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ORC Araştırma Şirketi'nin yayımladığı son genel seçim anketi kamuoyuyla paylaşıldı. 27-29 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmada AK Parti ilk sırada yer alırken, Yeni Parti ikinci, CHP ise üçüncü sırada bulundu. Peki, AK Parti, CHP ve Yeni Parti anket sonuçları nasıl? İşte anket sonuçlarında son durum...

ORC Araştırma Şirketi, Yeni Parti'nin kurulmasının ardından gerçekleştirdiği ilk genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 27-29 Temmuz 2026 tarihlerinde 26 ilde 1920 katılımcıyla yapılan araştırmada, AK Parti ilk sırada yer alırken Yeni Parti ikinci, CHP ise üçüncü sırada yer aldı. İşte anket sonuçları son durum ve AK Parti CHP ve Yeni Parti anket sonuçları nasıl? sorusunun yanıtı...

ANKET SONUÇLARI SON DURUM

ORC Araştırma Şirketi'nin 27-29 Temmuz 2026 tarihlerinde 26 ilde 1920 katılımcıyla gerçekleştirdiği genel seçim anketinde katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Araştırma sonuçlarına göre oy oranları şu şekilde açıklandı:

AK Parti: %32,5

Yeni Parti: %19,4

CHP: %11,8

DEM Parti: %8,5

MHP: %8,1

İYİ Parti: %5,6

Zafer Partisi: %3,8

BBP: %3,4

Saadet Partisi: %2,2

Yeniden Refah Partisi: %2,0

Diğer: %2,7

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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