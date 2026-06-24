Ankara, NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında geniş çaplı trafik kısıtlamalarına hazırlanıyor. Vatandaşlar özellikle “NATO Ankara’da yollar ne zaman kapanacak?” sorusuna yanıt ararken, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde şehirde birçok ana arterin belirli saatlerde trafiğe kapatılması bekleniyor. Güvenlik gerekçesiyle uygulanacak düzenlemeler, konvoy güzergâhları ve kritik bölgeleri kapsayacak şekilde planlanıyor.

NATO ZİRVESİNDE HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

Ankara, 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 36. NATO Zirvesi için yoğun güvenlik ve trafik düzenlemelerine hazırlanıyor. Zirve süresince özellikle Esenboğa Havalimanı çevresi, Etimesgut Havalimanı güzergâhı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bulunduğu Söğütözü bölgesi ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi “kırmızı alan” ilan edilecek. Bu bölgelerde araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde sağlanırken, bazı ana arterlerde geçici yol kapatmaları uygulanacak.

KRİTİK GÜZERGÂHLARDA KIRMIZI ALAN UYGULAMASI

Zirve kapsamında Esenboğa Havalimanı ile Etimesgut Havalimanı arasındaki bağlantı yolları başta olmak üzere, delegasyonların geçiş yapacağı protokol güzergâhları özel güvenlik kapsamına alınacak. Söğütözü ve çevresi ile zirve katılımcılarının konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde de trafik akışı kısıtlanacak. Bu alanlarda hem araç hem de yaya hareketliliği belirli kontrollere tabi tutulacak.

40 BİN GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV BAŞINDA

NATO Zirvesi boyunca Ankara genelinde yaklaşık 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak. Güvenlik önlemlerine sivil polisler de destek verirken, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya ek gözetleme kameraları yerleştirilecek. Özellikle havalimanı ve çevresinde olağanüstü güvenlik tedbirleri uygulanacak.

GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLERE GEÇİCİ YASAK

Zirve süresince başkentte güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarılmasıyla birlikte, 1-15 Temmuz tarihleri arasında gösteri ve yürüyüşlere izin verilmeyecek. Ankara’ya giriş noktalarında kontroller sıkılaştırılırken, delegasyonların güvenliği için özel koruma planları devreye alınacak. Ayrıca lider eşlerinin katılacağı kültürel programlar için de ayrı güvenlik rotaları oluşturulacak.

HAVAALANI VE GİRİŞLERDE SIKI DENETİM

Esenboğa Havalimanı’na yönelik uçuşlarda kısıtlamalar uygulanması beklenirken, yurt dışından gelen delegasyonlar için özel güvenlik prosedürleri devreye alınacak. Güvenlik birimleri, riskli görülen kişilerin ülkeye girişini engellemek amacıyla uluslararası düzeyde bilgi paylaşımı yapacak. Zirve hazırlıkları, binlerce katılımcının yer aldığı büyük ölçekli senaryolara göre planlanıyor.