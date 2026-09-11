Ankara yangın SON DAKİKA! Ankara Gölbaşı yangın mı çıktı, son durum nedir?

Ankara Gölbaşı yangın mı çıktı? Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. Bölgede paniğe neden olan yangının ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları devam ederken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Peki, son durum nedir? Detaylar haberimizde.

ANKARA GÖLBAŞI YANGIN MI ÇIKTI?

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının başlamasının ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı. Bölgede itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

ANKARA YANGIN SON DURUM NEDİR?

Gölbaşı'ndaki ormanlık alanda başlayan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yangının son durumuna ilişkin çalışmalar sürerken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, yangına ilişkin yeni bilgiler geldikçe haber güncellenecektir.