Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman 2026? (KURA TARİHİ) Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ankara'da hayata geçirilecek TOKİ konut projesi kapsamında on binlerce konut inşa edilecek. Başvuru sürecini tamamlayan vatandaşlar şimdi kura çekiliş tarihinin duyurulmasını bekliyor.

TOKİ Ankara kura çekiliş tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. 31 bin 73 konut için başvuruda bulunan vatandaşlar, kura takviminin ilan edilmesini bekliyor. Kura tarihine dair duyuru yapıldığında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

ANKARA TOKİ KONUTLARI NERELERE YAPILACAK?

TOKİ tarafından Ankara'da inşa edilecek 31 bin 73 konut, Merkez ilçeler ve çevre ilçeler dahil olmak üzere geniş bir alana yayılacak. Merkez kapsamında Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan'da toplam 21 bin 780 konut yapılacak. Ayrıca Ankara Sincan Temelli bölgesinde 4 bin konut inşa edilecek.

Diğer ilçelerde ise konut dağılımı şu şekilde planlandı: Akyurt 150, Ayaş 150, Bala 110, Beypazarı 750, Çamlıdere 200, Çubuk 500, Elmadağ 500, Evren 41, Güdül 142, Haymana 150, Kahramankazan 300, Kalecik 150, Kızılcahamam 150, Nallıhan 200, Polatlı 1.500 ve Şereflikoçhisar 200 konut.

Ankara TOKİ çekilişine ilişkin tarih henüz duyurulmadı. Başvuruların ardından kura sürecine ilişkin takvim bilgisi paylaşılmadığı için vatandaşlar resmi açıklamayı bekliyor. Kura tarihine ilişkin açıklama yapıldığında başvuru sahipleri bilgilendirilecek. Çekiliş sürecine dair ayrıntıların TOKİ tarafından ilan edilmesi bekleniyor.