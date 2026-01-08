Ankara okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Ocak Cuma Ankara okullar tatil mi, Ankara'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Ankara Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da Hava Sertleşiyor: Yağmur, Karla Karışık Yağmur ve Kar Geliyor

Ankara'da hava sıcaklıkları hızla düşerken, başkentte yağışlı ve soğuk bir hava etkisini göstermeye başladı. Meteorolojik verilere göre perşembe gecesinden itibaren yağmurla başlayan yağışlar, cuma günü karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek. Özellikle akşam ve gece saatlerinde hissedilen sıcaklıklar eksi derecelere kadar inecek.

Saatlik Hava Durumu (Perşembe – Cuma)

Perşembe günü saat 21.00'den itibaren Ankara genelinde yağmurlu hava etkili olacak. Gece saatlerinde sıcaklık hızla düşecek.

21.00 – 24.00: Yağmurlu, 7°C

00.00 – 03.00: Yağmurlu, 4°C

03.00 – 06.00: Yağmurlu, 1°C

Cuma sabah saatlerinden itibaren yağışın türü değişiyor.

06.00 – 12.00: Karla karışık yağmur, sıcaklık 2°C

12.00 – 15.00: Yağmurlu, 3°C

15.00 – 18.00: Yağmurlu, sıcaklık 0°C, hissedilen -4°C

Cuma akşam saatlerinden sonra yağış etkisini kaybederken soğuk hava daha da hissedilecek.

18.00 – 24.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık -2 ila -3°C, hissedilen -5°C

Rüzgarın zaman zaman 40–50 km/s hıza ulaşması bekleniyor.

Ankara 5 Günlük Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde Ankara'da kar ve yağmur etkili olacak.

9 Ocak Cuma: Hafif kar yağışlı, 1 – 4°C

10 Ocak Cumartesi: Çok bulutlu, -3 – 9°C

11 Ocak Pazar: Kuvvetli yağmurlu, 4 – 8°C

12 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı, 1 – 3°C

13 Ocak Salı: Kar yağışlı, -1 – 1°C

Özellikle pazartesi ve salı günleri kar yağışının etkisini artırması beklenirken, gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.

Uyarı: Dikkatli Olun

Yetkililer, sürücüleri buzlanma, don ve kuvvetli rüzgar konusunda uyarırken, vatandaşların soğuk havaya karşı tedbirli olmaları istendi.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.