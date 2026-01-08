Ankara okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Ankara'da okullar tatil mi sorusu 9 Ocak Cuma günü öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle "Ankara'da bugün okul var mı?" sorusu gündeme gelirken, gözler Ankara Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi.
9 Ocak Cuma Ankara okullar tatil mi, Ankara'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Ankara Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.
ANKARA HAVA DURUMU
Ankara'da Hava Sertleşiyor: Yağmur, Karla Karışık Yağmur ve Kar Geliyor
Ankara'da hava sıcaklıkları hızla düşerken, başkentte yağışlı ve soğuk bir hava etkisini göstermeye başladı. Meteorolojik verilere göre perşembe gecesinden itibaren yağmurla başlayan yağışlar, cuma günü karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek. Özellikle akşam ve gece saatlerinde hissedilen sıcaklıklar eksi derecelere kadar inecek.
Saatlik Hava Durumu (Perşembe – Cuma)
Perşembe günü saat 21.00'den itibaren Ankara genelinde yağmurlu hava etkili olacak. Gece saatlerinde sıcaklık hızla düşecek.
21.00 – 24.00: Yağmurlu, 7°C
00.00 – 03.00: Yağmurlu, 4°C
03.00 – 06.00: Yağmurlu, 1°C
Cuma sabah saatlerinden itibaren yağışın türü değişiyor.
06.00 – 12.00: Karla karışık yağmur, sıcaklık 2°C
12.00 – 15.00: Yağmurlu, 3°C
15.00 – 18.00: Yağmurlu, sıcaklık 0°C, hissedilen -4°C
Cuma akşam saatlerinden sonra yağış etkisini kaybederken soğuk hava daha da hissedilecek.
18.00 – 24.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık -2 ila -3°C, hissedilen -5°C
Rüzgarın zaman zaman 40–50 km/s hıza ulaşması bekleniyor.
Ankara 5 Günlük Hava Durumu Tahmini
Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde Ankara'da kar ve yağmur etkili olacak.
9 Ocak Cuma: Hafif kar yağışlı, 1 – 4°C
10 Ocak Cumartesi: Çok bulutlu, -3 – 9°C
11 Ocak Pazar: Kuvvetli yağmurlu, 4 – 8°C
12 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı, 1 – 3°C
13 Ocak Salı: Kar yağışlı, -1 – 1°C
Özellikle pazartesi ve salı günleri kar yağışının etkisini artırması beklenirken, gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.
Uyarı: Dikkatli Olun
Yetkililer, sürücüleri buzlanma, don ve kuvvetli rüzgar konusunda uyarırken, vatandaşların soğuk havaya karşı tedbirli olmaları istendi.
ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?
9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.