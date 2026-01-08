Ankara okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Ocak Cuma Ankara okullar tatil mi, Ankara'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Ankara Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da Saat Saat ve 5 Günlük Hava Durumu: Yağmurdan Karla Karışık Yağmura Geçiş

Meteoroloji tahminlerine göre Ankara'da perşembe günü yağışlı ve rüzgarlı hava etkili olacak. Öğleden sonra rüzgarlı hava etkisini artıracak, akşam saatlerinde ise yağmur yeniden görülecek.

Perşembe gecesi ve cuma sabahına kadar yağmur etkisini sürdürecek. 24.00–06.00 saatleri arasında sıcaklık 1–4 derece aralığında olacak. Cuma sabah saatlerinden itibaren Ankara'da yağışın karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. 06.00–12.00 saatleri arasında karla karışık yağmur görülecek.

Cuma günü öğle saatlerinde yağmur yeniden etkili olurken, akşam saatlerinden itibaren hava parçalı bulutlu olacak. 15.00'ten sonra sıcaklık 0 dereceye kadar düşerken, hissedilen sıcaklığın eksi 4 dereceye gerilemesi bekleniyor. Gece saatlerinde termometrelerin eksi 3 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

5 Günlük Tahmin: Ankara'da Kar Yağışı Yeniden Etkili Olacak

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerine göre Ankara'da 9 Ocak Cuma günü hafif kar yağışı bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 3 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

10 Ocak Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak ancak gece saatlerinde sıcaklık eksi 3 dereceye kadar düşecek. 11 Ocak Pazar günü yağmurlu hava yeniden etkili olurken, 12 Ocak Pazartesi günü Ankara'da kar yağışı bekleniyor. 13 Ocak Salı günü ise soğuk hava etkisini sürdürecek.

Yetkililer, Ankara genelinde buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.