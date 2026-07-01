CHP'deki butlan kavgası Muğla'da sokağa taştı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisindeki "butlan" tartışmaları sonrası yaşanan gerilim sokağa taştı. CHP üyesi Uğur Ürper, Menteşe ilçesinde yaşanan olayda darp edildiğini öne sürerek "kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlamalarıyla şikayetçi oldu. Olayda adı geçen dün CHP Muğla İl Başkanlığı görevinden alınan Nail Kızıl ise iddiaları reddederek kendisinin de şikayetçi olduğunu açıkladı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Menteşe ilçesinde meydana geldi. CHP üyesi Uğur Ürper isimli vatandaş, bir restoranda yemek yedikten sonra ticari taksiyle evine gitmek üzere yola çıktığını belirtti. Ürper, yolculuk sırasında motosikletli bir grubun içerisinde bulunduğu taksinin önünü kestiğini, ardından araçtan indirilerek fiziki saldırıya uğradığını iddia etti.

Olayda eski CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl'ın da bulunduğunu öne süren Ürper, Kızıl'ın kendisine yönelik saldırıda yer aldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Ürper: "Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım"

Uğur Ürper, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Dün akşam bir restoranda yemeğimi yedikten sonra ticari taksiyle evime gitmek üzere yola çıktım. Yolculuğum sırasında motosikletli bir grup tarafından içinde bulunduğum taksinin önü kesildi. Bu grubun içerisinde eski il başkanı Nail Kızıl da bizzat yer alıyordu. Ardından tarafıma fiziki saldırıda bulunuldu ve darp edildim" ifadelerini kullandı.

Yaşananları yalnızca kendisine yönelik bir saldırı olarak görmediğini belirten Ürper, "Bu durum hukuk devletine, kamu düzenine ve toplumsal huzura yönelik kabul edilemez bir şiddet eylemidir" dedi.

Ürper, olay sonrası hastaneye başvurarak darp raporu aldığını ve yetkili makamlara suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Saldırıya karışan herkesin, kim olursa olsun, hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım" açıklamasında bulundu.

Kızıl: "Kavgayı ayırmaya gittim"

İddiaları reddeden Nail Kızıl ise olay yerine kavga ihbarı üzerine gittiğini söyledi.

Kızıl, "Beni aradılar, 'gençlik kollarından gençler kavga ediyor' dediler. Biz de olay yerine gidip ayırdık. 'Ne yapıyorsunuz?' diye müdahale ettik. Ben Uğur'a tekme atmadım, dövmedim. Kavgayı ayırmaya gittim. Bana iftira atıldığı için ben de şikayetçi oldum" dedi.

Olayla ilgili tarafların karşılıklı olarak şikayetçi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin soruşturması sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı