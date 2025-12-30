Ankara okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

30 Aralık Salı günü eğitim-öğretime ara verilmesi ihtimali gündemdeki sıcaklığını korurken, haftanın ilk gününde okulların açık olup olmayacağına ilişkin belirsizlik devam ediyor. Ankara'daki eğitim durumuna dair aramalar sosyal medya ve dijital mecralarda artış gösterirken, öğrenciler ile veliler gözlerini yetkili kurumlardan gelecek resmi açıklamalara çevirmiş durumda.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler, olası bir tatil kararına odaklandı. "Ankara'da yarın okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini korurken, şu ana kadar Ankara Valiliği'nden eğitim-öğretime ara verileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkili kurumlardan gelecek olası bir kararın, kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI KISA SÜRELİ OLACAK

Meteoroloji tarafından yayımlanan son değerlendirmelere göre, Ankara'da etkisini gösteren kar yağışının uzun süre devam etmesi beklenmiyor. Gece saatlerinden sonra yağışın zayıflayarak sona ermesi ve havanın çok bulutlu bir görünüme bürünmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarında ise kayda değer bir değişiklik yaşanmayacağı ifade ediliyor.