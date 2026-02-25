Ankara okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

26 Şubat Perşembe Ankara okullar tatil mi, Ankara'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Ankara Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da Kar Yağışı ve Buzlanma Alarmı

Ankara genelinde sıcaklıkların sert düşüşüyle birlikte kar yağışlı bir hava dalgası şehri etkisi altına alıyor. Özellikle perşembe günü başlayacak yağışların, cuma günü dondurucu soğuklarla birleşmesi bekleniyor.

26 Şubat Perşembe: Kar Yağışı Başlıyor

Perşembe günü Ankara'da gökyüzü çok bulutlu olacak ve günün ilk saatlerinden itibaren kar sağanakları kendisini gösterecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 1°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -2°C

• Detay : Kar yağışı ihtimali gün içinde %45 seviyelerinde. Kuzeybatıdan esecek rüzgar (saatte 15-20 km) nedeniyle hissedilen sıcaklık sıfırın altında kalacak.

27 Şubat Cuma: Dondurucu Soğuk ve Ayaz

Haftanın son iş gününde yağışlar yerini parçalı bulutlu ama çok daha soğuk bir havaya bırakıyor. Cuma günü Ankara adeta buz kesecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 0°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -5°C

• Detay: Kar yağışı ihtimali %20'ye düşse de, dondurucu rüzgarın etkisiyle gece saatlerinde sıcaklıklar çok daha düşük hissedilecek. Nem oranının yüksek olması (%80) soğuğun etkisini artıracak.

Ankaralı Sürücülere Uyarı: Gece ve sabahın erken saatlerinde yollarda oluşabilecek "kara buz" riskine karşı dikkatli olunmalı. Özellikle yüksek kesimlerdeki (İncek, Keçiören, Dikmen) buzlanma ulaşımı zorlaştırabilir.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.