Ankara okullar tatil mi, 24 Şubat Salı Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ)?

24 Şubat Salı Ankara okullar tatil mi, Ankara'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Ankara Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Meteorolojik verilere göre 24 Şubat Salı günü Ankara'da hava çoğunlukla bulutlu ve soğuk bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklıkları genel olarak yaklaşık 7-9 °C civarında, gece ise en düşük yaklaşık 1-2 °C dolaylarında tahmin ediliyor. Hava bulutlu ve kapalı olacak, gökyüzü gün boyunca yoğun bulut örtüsü altında kalabilir ve yağış ihtimali düşük olmakla birlikte özellikle yüksek kesimlerde ara sıra hafif yağmur beklentisi bulunuyor. Bu soğuk kış koşuları içinde termometreler gün boyunca genelde mevsim normallerinin çevresinde seyredecek.

Kısa vadeli tahmine bakıldığında, Ankara çevresinde önümüzdeki günlerde sıcaklıkların kademeli olarak düşeceği ve 25-26 Şubat civarında yağış tipinin yağmurdan karla karışık yağmura dönebileceği öngörülüyor. Bu dönemde özellikle geceleri yer yer buzlanma ve don riski artabilir, sürücü ve yayaların dikkatli olması öneriliyor.

Genel olarak Salı günü için beklenti:

Hava koşulları: Çoğunlukla bulutlu ve kapalı, ara sıra hafif yağış olasılığı

Gündüz sıcaklığı: ~7–9 °C

Gece sıcaklığı: ~1–2 °C

Rüzgâr ve nem: Rüzgâr hafif-orta kuvvette, nem oranı orta seviyelerde tahmin ediliyor

Ankara'da halen kış mevsimi etkisini sürdürürken soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar düşük seyrediyor ve bölge genelinde bulutlu hava hakim. Önümüzdeki günlerde karla karışık yağmur ve don olayları olabileceği için meteorolojik uyarıları takip etmek faydalı olacaktır.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

24 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.