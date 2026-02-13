Ankara okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ )?

13 Şubat Cuma Ankara okullar tatil mi, Ankara'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Ankara Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Başkent Ankara, 13 Şubat Cuma gününe klasikleşmiş sabah ayazıyla başlasa da, günün ilerleyen saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte ısınıyor. Gece saatlerinde termometrelerin 1°C'ye kadar gerilediği kentte, günün en yüksek sıcaklığı 12°C olarak tahmin ediliyor. Ankara'nın kuru soğuğu, bugün yerini daha yumuşak bir havaya bırakırken, gökyüzünde tek bir bulutun bile görülmeyeceği açık bir hava bekleniyor. Ankara Valiliği ve ilgili kurumlar tarafından paylaşılan bilgilere göre, şehirde bugün ulaşımı engelleyecek herhangi bir meteorolojik risk bulunmuyor. Ancak yüksek basınç nedeniyle özellikle sabah saatlerinde Eskişehir yolu ve İstanbul yolu güzergahlarında yer yer puslanma yaşanabileceği belirtiliyor.

Ankara'daki park ve bahçelerde, özellikle Kuğulu Park ve Mogan Gölü çevresinde, bu beklenmedik güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen Başkentlilerin yoğunluk oluşturması bekleniyor. Nem oranının %40 gibi düşük bir seviyede kalması, havanın oldukça berrak ve görüşün açık olmasını sağlıyor. Akşam güneşin çekilmesiyle birlikte sıcaklığın yeniden 2°C ile 3°C seviyelerine düşecek olması, Ankara'nın tipik karasal iklim özelliğini bir kez daha hatırlatıyor. Öte yandan, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 13 Şubat tarihinde fırtına nedeniyle eğitime ara verilmiş olması, Türkiye'nin güneyi ile iç kesimleri arasındaki bu zıt hava durumunu gözler önüne seriyor. Ankara'da fırtına veya yağış riski bulunmazken, vatandaşların sadece gece soğuğuna karşı sıkı giyinmeleri tavsiye ediliyor. Hafta sonu boyunca Ankara'da güneşli havanın yerini yavaş yavaş parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakması bekleniyor.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.