Ankara okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

13 Ocak Salı Ankara okullar tatil mi, Ankara'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Ankara Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da Soğuk ve Karla Karışık Yağmur Etkisi – Hafta Boyunca Kış Havası Sürecek

Başkent Ankara'da soğuk hava etkisini artırıyor. Bugün başlangıçta parçalı bulutlu hava geçişi görülürken, özellikle sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve düşük sıcaklık bekleniyor. Gün içinde hava sıcaklığı genellikle çok düşük seviyelerde seyredecek ve hissedilen sıcaklıklar gece saatlerinde eksi derecelere kadar düşecek.

Saatlik tahminlere göre sabah erken saatlerde sıcaklık birkaç derece üzerinde seyredecek, nem oranı yüksek olacak ve kar yağışı ile karla karışık yağmur olasılığı var; gün ilerledikçe bulutluluk devam edecek. Yer yer yağışlı hava koşulları kar yağışına dönüşebilir, hissedilen sıcaklık daha da azalacak.

Meteorolojik verilere göre önümüzdeki beş gün boyunca da soğuk kış koşulları Ankara'da etkili olacak.

• Salı ve Çarşamba günleri hafif kar yağışı ve karla karışık yağmur beklentisi var; gündüz sıcaklıkları genellikle 1°C civarında, gece ise eksi değerlerde seyredecek.

• Perşembe günü bulutların dağılmasıyla birlikte hava biraz daha açılacak, ancak sıcaklık yine düşük kalacak.

• Cuma günü ise bulutlu ve zaman zaman güneşli aralıklarla daha ılıman bir hava görülecek; gündüz sıcaklıkları 5–6°C'yi bulabilir.

Hafta boyunca özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski yükseliyor. Meteoroloji uzmanları başkent sakinlerine soğuk havaya karşı tedbirli olmaları ve yollarda dikkatli araç kullanmaları uyarısında bulunuyor.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.