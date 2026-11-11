Ankara okullar tatil mi, 12 Kasım Perşembe yarın Ankara'da okullar tatil mi (Ankara Valiliği - Kar tatili)?

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" Ankara'da okullar tatil mi?", "Yarın Ankara'da okul var mı?" ve "Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?" soruları gündemin üst sıralarında yer alıyor. İşte 12 Kasım Perşembe günü Ankara'da okulların durumuna dair son bilgiler.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır, Ankara'da okullar tatil değil. Ankara Valiliği, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle il genelinde eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin herhangi bir karar açıklamadı. Kentteki resmi ve özel okullarda eğitim öğretim normal program doğrultusunda devam ediyor.