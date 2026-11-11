Ankara okullar tatil mi, 12 Kasım Perşembe yarın Ankara'da okullar tatil mi (Ankara Valiliği - Kar tatili)?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, öğrencilerin ve velilerin gözünü Ankara Valiliği'ne çevirdi. Kasım ara tatiline sayılı günler kala Ankaralı öğrenciler, kar tatili kararı çıkıp çıkmayacağını merakla bekliyor.
" Ankara'da okullar tatil mi?", "Yarın Ankara'da okul var mı?" ve "Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?" soruları gündemin üst sıralarında yer alıyor. İşte 12 Kasım Perşembe günü Ankara'da okulların durumuna dair son bilgiler.
ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?
Hayır, Ankara'da okullar tatil değil. Ankara Valiliği, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle il genelinde eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin herhangi bir karar açıklamadı. Kentteki resmi ve özel okullarda eğitim öğretim normal program doğrultusunda devam ediyor.
YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
12 Kasım 2026 Perşembe günü Ankara'da okullar açık olacak. Başkentin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışına rağmen Ankara Valiliği kar tatili kararı almadı. Valilikten aksi yönde yeni bir duyuru yapılmadığı sürece öğrenciler perşembe günü okullarına gidecek ve dersler normal saatlerinde yapılacak.
ANKARA VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI YAPTI MI?
Ankara Valiliği'nden 12 Kasım Perşembe günü için yapılmış bir kar tatili açıklaması bulunmuyor. Hava koşullarında değişiklik yaşanması veya ulaşım güvenliği açısından yeni bir değerlendirme yapılması halinde Valilik il genelinde ya da ilçe bazında karar alabilir. Kar tatili kararları genellikle akşam veya sabah erken saatlerde açıklandığı için velilerin Ankara Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi önem taşıyor.
ANKARA'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLADI?
Ankara'da kar yağışı 10 Kasım Salı günü etkili oldu. Kent merkezinde hafif seyreden kar yağışı, Beypazarı ve Çubuk ilçelerinin yüksek kesimlerinde daha yoğun hissedildi. Ankara Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ekipleri olası olumsuzluklara karşı ana güzergahlarda hazır bekletiliyor.
ANKARA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji tahminlerine göre Ankara'da 12 Kasım Perşembe günü hava sıcaklığının 16 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Ancak gece ve sabah saatlerinde yüksek kesimlerde buzlanma riskine karşı sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerekiyor.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Ara tatil öncesi son ders günü 13 Kasım Cuma olacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi ile 22 Kasım Pazar arasında 9 gün tatil yapacak. Okullar 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak.
12 KASIM'DA OKULLARIN TATİL OLDUĞU YERLER
12 Kasım Perşembe günü Türkiye genelinde kar yağışı nedeniyle il genelinde okulları tatil eden bir valilik kararı bulunmuyor. Antalya'da ise COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde dersler uzaktan eğitimle sürdürülüyor.
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