Haberler

Ankara kırsal mahalle listesi! 12 Ocak Pazartesi Ankara kırsal mahalleler listesi TAM LİSTE!

Ankara kırsal mahalle listesi! 12 Ocak Pazartesi Ankara kırsal mahalleler listesi TAM LİSTE!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

12 Ocak Pazartesi itibariyle Ankara kırsal mahalleler listesi merak ediliyor.. Ankara'nın kırsal kesimlerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir kaynak olan liste, yerleşim yerlerini ve demografik bilgileri içeriyor. İşte, Ankara kırsal mahalle listesi!

Ankara'nın kırsal kesimlerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir kaynak olan bu liste, yerleşim yerlerini ve demografik bilgileri içeriyor. Bu bilgiler, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için önemli bir rehber niteliği taşıyor.12 Ocak Pazartesi itibariyle Ankara'nın kırsal mahalleler listesi ve detayları araştırılıyor.

KIRSAL MAHALLE NEDİR?

Kırsal mahalle, büyükşehir belediyeleri sınırları içinde olup 1984 yılı ve sonrasında köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen mahallelerde tespit edilir. Özetle mahalleye dönüşen eski köylerdir…

Ankara kırsal mahalle listesi! 12 Ocak Pazartesi Ankara kırsal mahalleler listesi TAM LİSTE!

ANKARA NÜFUS YAPISI HAKKINDA

Ankara'nın Valisi Vasip Şahin'dir. İlin toplam nüfusu 5.864.049 olup yüz ölçümü 25.706 km²'dir. Ankara'da 25 ilçe, 26 belediye ve 1.427 mahalle bulunmaktadır. İl genelinde 25 kaymakamlık ve 26 belediye hizmet vermektedir.

Ankara kırsal mahalle listesi hakkında Ankara Valiliği'nden bilgi alabilirsiniz.

Ankara kırsal mahalle listesi! 12 Ocak Pazartesi Ankara kırsal mahalleler listesi TAM LİSTE!

İşte Ankara Valiliği iletişim bilgileri:

Adres: Sağlık Mah. Mithat Paşa Cad. No:3 P.k. 06430 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA KEP : icisleribakanligi@hs01.kep.tr

e-Posta : ankarabilgi@icisleri.gov.tr

Telefon +90 (312) 306 66 66

Belge Geçer +90 (312) 306 66 70

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada

Ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama

Gündem olan yağmurluklarla ilgili suskunluğunu bozdu