Ankara kırsal mahalle listesi! 12 Ocak Pazartesi Ankara kırsal mahalleler listesi TAM LİSTE!

Ankara'nın kırsal kesimlerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir kaynak olan bu liste, yerleşim yerlerini ve demografik bilgileri içeriyor. Bu bilgiler, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için önemli bir rehber niteliği taşıyor.12 Ocak Pazartesi itibariyle Ankara'nın kırsal mahalleler listesi ve detayları araştırılıyor.

KIRSAL MAHALLE NEDİR?

Kırsal mahalle, büyükşehir belediyeleri sınırları içinde olup 1984 yılı ve sonrasında köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen mahallelerde tespit edilir. Özetle mahalleye dönüşen eski köylerdir…

ANKARA NÜFUS YAPISI HAKKINDA

Ankara'nın Valisi Vasip Şahin'dir. İlin toplam nüfusu 5.864.049 olup yüz ölçümü 25.706 km²'dir. Ankara'da 25 ilçe, 26 belediye ve 1.427 mahalle bulunmaktadır. İl genelinde 25 kaymakamlık ve 26 belediye hizmet vermektedir.

Ankara kırsal mahalle listesi hakkında Ankara Valiliği'nden bilgi alabilirsiniz.

İşte Ankara Valiliği iletişim bilgileri:

Adres: Sağlık Mah. Mithat Paşa Cad. No:3 P.k. 06430 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA KEP : icisleribakanligi@hs01.kep.tr

e-Posta : ankarabilgi@icisleri.gov.tr

Telefon +90 (312) 306 66 66

Belge Geçer +90 (312) 306 66 70