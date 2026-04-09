Ankara elektrik kesintisi! 9-10 Nisan Ankara Çankaya, Keçiören elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Ayaş

11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Birinci Okul, Açelye, Zambak, Sağlık, Karanfil, Ladin, Söğüt, İstiklal, Lale, Hun, Kayı Boyları, Ihlamur, Cumhuriyet, Selçuklu, Ayaş Ankara, Ankara, Ayaş, İnce, Pehlivan, Göktürkler, Başbereket, Altay, Bayat, Atatürk, Çiçek, Köy Pınaryaka, Feruz, Gül, Ortabereket ve Oğuzlar çevresi etkilenecektir.

Beypazarı

9 Nisan 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır. Saat 09.00 ile 11.30 arasında Uşakgöl, Kaş Mahkeme Öksüzce, Nerdübendede, Öksüzce, Tepedelen, Yazıcıoğlu ve Kaşmahkeme bölgelerinde kesinti olacaktır. Saat 10.00 ile 14.00 arasında Kabaklar, Sobran Küme, Aşağı Sobran, Seki ve Orta bölgeleri etkilenecektir. Saat 11.00 ile 17.00 arasında Dibecik Mücavir bölgesinde kesinti yapılacaktır. Ayrıca 11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında yine Dibecik Mücavir bölgesinde kesinti uygulanacaktır.

Çankaya

• 9 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Doğukent ve Yakupabdal bölgelerinde kesinti olacaktır.

• Aynı gün saat 09.00 ile 14.00 arasında Dodurga Köyü Yolu ve Dodurga Mahallesi etkilenecektir.

• Aynı saat aralığında 5203, Hasan Celal Güzel, 5174, 3443, Şafak, Uğur Mumcu, 5180, Türkkonut, 5166, 5175, 5173 ve 5168 sokaklarında kesinti yapılacaktır.

• 10 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında 3250 Sokak’ta kesinti uygulanacaktır.

• 11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Fırat, Dumlupınar ve 1596 sokaklarında kesinti olacaktır.

• Aynı gün saat 10.00 ile 11.30 arasında Ihlamur, Sarmaşık ve Kavaklı bölgeleri etkilenecektir.

Etimesgut

• 9 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Şehit Hikmet Özer, Zirve, Etimesgut, 2258, Kızılelma, 2255, Göçmen ve 2259 sokaklarında kesinti yapılacaktır.

• Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında 1883, 1878, 1866, 1874 ve 1872 sokakları etkilenecektir.

• Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Turgut Özal, Turkuaz Villaları, Tulumtaş ve çevresindeki geniş bölgede kesinti uygulanacaktır.

• 10 Nisan 2026 tarihinde saat 10.45 ile 11.45 arasında Şirinler, Atilla Eşer ve çevresindeki sokaklarda kesinti olacaktır.

• Aynı gün saat 09.00 ile 14.00 arasında 1649 Sokak’ta kesinti yapılacaktır.

• Aynı gün saat 09.30 ile 13.30 arasında 3250 Sokak’ta kesinti uygulanacaktır.

• 11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında Ayaş bölgesine bağlı birçok cadde ve sokak etkilenecektir.

Gölbaşı

9 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Ankara, Karaoğlan ve çevresindeki 3967, 3930, 3939 ve 3935 sokaklarında kesinti yapılacaktır. Aynı saatlerde Turgut Özal, Turkuaz Villaları ve Tulumtaş çevresindeki geniş bir bölgede de kesinti uygulanacaktır. 10 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Atatürk ve Halaçlı bölgelerinde kesinti olacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Halaçlı ile birlikte Alcı Mahallesi ve çevresindeki birçok sokakta kesinti yapılacaktır. 11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Deveci bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören

• 9 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Ahmetadil, Susuz ve Tahtayazı bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

• Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında ilçe genelinde çok sayıda mahalle ve sokakta geniş kapsamlı kesinti uygulanacaktır.

• 10 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Çadır, Çekirge ve Foça bölgeleri etkilenecektir.

• Aynı saatlerde Çakmak, Saray ve çevresindeki mahallelerde de kesinti yapılacaktır.

• 11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 1766 Sokak, Merkez ve Marangeli bölgelerinde kesinti olacaktır.

• Aynı gün saat 09.00 ile 14.00 arasında Bağlum bölgesi etkilenecektir.

• Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında geniş kapsamlı bir kesinti daha uygulanacaktır.

Yenimahalle

9 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 2014, 2013, 2021 Sokak Kardelenler Sitesi, 2012 Sokak Saygınlar Sitesi, 2012, 1904 ve 2015 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.