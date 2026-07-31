Ankara elektrik kesintisi! 31 Temmuz-1 Ağustos Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 31 Temmuz günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 683, 2055, 719, Şehit Orhan Yıldız, Babür, 2056, 2059 ve Gültepe cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kuzey Ankara 10. Etap, Osmanlı, Süleyman Şah ve Alaaddin Keykubat cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Baraj, Karahanlılar, Alparslan, Melikşah ve 1071 Malazgirt cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kayabükü bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 119/2, 125/1, 125/2, 119/4, Reyhan, Malazgirt, Midye, Tabya, Huzur, Balık, Yosun, 119, Altınpark, Kına, Hurma, Kardelen, 117 ve 116 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kuveyt, Süleymanbey, Meksika, 2449, 1529, İlkev ve 2450 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 11, 12/1, 14, Celal Esat Arseven, 19, 9., 13., 8, 46, 15, 16, 17 ve 9 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 52, 53, 55, 19, Celal Esat Arseven, 20/1, 21, 17, 50, Buğra ve 20 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇANKAYA

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kıbrısköy, Seki Pınar, Kıbrıs Köyü, Yakupabdal, Tekkeköy ve Akçaali bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kıbrıs, Boncuk, Umut, Taşkent, Dede Efendi, Samur, Cevher ve Bahadırlar cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ziya Gökalp ve Mithatpaşa cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.45 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Açın, Kıbrıs, Mahmut Esat Bozkurt, Boncuk, Ziya Gökalp, Servi, Aydoğmuş, Samur, Cevher, 1000 ve Umut cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3222/2, Mehmet Rifat Börekçi, 3263, 3245, 3222 ve 3267 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sokullu Mehmet Paşa, İlke, Mimar, Efe, Verimli, Dikmen, Elmadağı, Hürriyet ve İğde cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kuveyt, Süleymanbey, Meksika, 2449, 1529, İlkev ve 2450 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Name, Vezinli, Dikmen, Verimli, Veda, Vanilya, Nakış, İlke, Sokullu Mehmet Paşa ve Hürriyet cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Salkımsöğüt, Sokullu Mehmet Paşa, Sülün, Bayram Çıtak, Hürriyet, Zarif ve Niğde cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

ELMADAĞ

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kıbrısköy, Seki Pınar, Kıbrıs Köyü, Yakupabdal, Tekkeköy ve Akçaali bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Tekkeköy ve Akçaali bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hakimler ve 19 Mayıs cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

ETİMESGUT

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 6106, 6110, 6116, 6119, 6117, 1619, 6118, 1666, Seydi Ali Reis, 6101, Tapduk Emre ve 6100 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle A Kümesi İlhanköy, 1773, Mimar Sinan, Şehit, Kanuni, Orhangazi, Karagöl, Bayrak, Mareşal Fevzi Çakmak, Güneyce, Perili, Sancak, A Kümesi Ilıca, Beypazarı, Oğuzhan, Mareşal, Barbaros, Ergenekon, Piri Reis, Hilal, Yıldız, Vatan ve Özal cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1957, 1544 ve 1960 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.30 ile 18.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Fatih Sultan Mehmet, Ahmetadil, Güvercinlik ve 2685 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.