Diego Carlos'a öyle bir teklif geldi ki Fenerbahçe 1 saniye düşünmeden reddetti

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Diego Carlos için resmi bir teklif geldi.

COMO'DAN 3 MİLYON EURO

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; deneyimli stoperi kadrosuna katmak isteyen İtalyan ekibi Como, Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro tutarında bir teklif sundu.

FENERBAHÇE ANINDA REDDETTİ

Ancak sarı-lacivertli yönetim, sunulan bu bonservis bedelini oldukça yetersiz buldu ve İtalyan ekibinin teklifini düşünmeden reddetti. Fenerbahçe, oyuncusu için daha yüksek bir teklif bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak yine Como'da geçiren 33 yaşındaki Sambacı stoper, İtalyan temsilcisinde çıktığı 31 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.