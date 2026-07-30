Haberler

Diego Carlos'a öyle bir teklif geldi ki Fenerbahçe 1 saniye düşünmeden reddetti

Diego Carlos'a öyle bir teklif geldi ki Fenerbahçe 1 saniye düşünmeden reddetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro yapılanmasında Diego Carlos için İtalyan ekibi Como'dan gelen 3 milyon Euro'luk teklif reddedildi. Sarı-lacivertli yönetim, daha yüksek bir teklif bekliyor.

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Diego Carlos için resmi bir teklif geldi.

COMO'DAN 3 MİLYON EURO

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; deneyimli stoperi kadrosuna katmak isteyen İtalyan ekibi Como, Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro tutarında bir teklif sundu.

FENERBAHÇE ANINDA REDDETTİ

Ancak sarı-lacivertli yönetim, sunulan bu bonservis bedelini oldukça yetersiz buldu ve İtalyan ekibinin teklifini düşünmeden reddetti. Fenerbahçe, oyuncusu için daha yüksek bir teklif bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak yine Como'da geçiren 33 yaşındaki Sambacı stoper, İtalyan temsilcisinde çıktığı 31 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Ahbap soruşturmasında 7 tutuklama daha

Haluk Levent onu da yaktı! Ünlü iş insanı tutuklandı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Yıldız:

bence versinler 33 yaş adama kim bu para yoktan iyi l

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu

İşler tıkırında! Aylık abonelik ücretini duyan kulaklarına inanamıyor
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı

2 yıl sonra yeniden CHP'ye döndü
FIFA'dan Hatayspor'a '6 puan' silme cezası

Adana Demir'den sonra bir şehre daha kötü haber: 6 puanları silindi
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!
Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu

Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun 'Erdoğan' hassasiyeti: Düşünmeden reddetti

Erdoğan detayı bomba! İşte Davutoğlu'nun reddettiği teklif

Okulu bitirip babasının yanına dönen genç, ahırda kabusu yaşadı

Okulu bitirip babasının yanına dönen gencin acı tecrübesi