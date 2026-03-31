Ankara elektrik kesintisi! 31 Mart-1 Nisan Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 31 Mart günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

01 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Erkadın, Şehit Mustafa Baş, Emniyet, Çevreli, Eğmeli, Firuze, Duygulu, Şehit Bülent Ay, Gar, Gökyüzü ve Kara Ahmet sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Atatürk, 1., Ahmetadil, Karahöyük, Demirtaş, Karatepe, Hançılı, Yüzbey, Sırıklı, Gündoğmuş, Kınık, Şemsettin, Beykavağı ve Koyunbaba sokaklarında kesinti olacaktır.

02 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında Karayer 2, Şehit Orhan Yıldız, Oduncu Yolu ve 574 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYAŞ

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 677, İlyakut ve Mülk bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

01 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Bağlar, Arıklar Mevki, Hacıveli, Emek, Gökçebağ, Ulupınar, Ören, Karaköy, Ayaş Ankara, Köy Bayram ve Yağmurdede bölgelerinde kesinti olacaktır.

02 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında A Kümesi Ilıca ve Ilıca bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYPAZARI

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Hıdırlık Yolu, Zafer 1, Zafer 2, Zafer 3 ve Zafer 4 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Cumhuriyet, Alparslan Türkeş, Büyük Yokuş, Müftüzade İzzet Efendi, Merdivenli, Kayhan Güven ve Ahmet Levent Öztop sokaklarında kesinti olacaktır.

01 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Karcıkaya Dere Sağ ve Hidayet Baş bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

02 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Karaören bölgesinde kesinti uygulanacaktır.

02 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında Kaş Mahkeme Öksüzce, Nerdübendedede, Öksüzce, Tepedelen, Yazıcıoğlu ve Kaşmahkeme bölgelerinde kesinti olacaktır.

02 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında Kabaklar, Sobran Küme, Aşağı Sobran, Seki ve Orta bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

02 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Hamzalar, Yukarıgüney, Yıldız Küme, Aşağıgüney, Nuhhoca ve Dağşeyhler bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

ÇANKAYA

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Sevkur, 3276, 3318, Kaçkar Kardelen Sitesi, 3363, Dodurga Mahallesi, 3313, 3442/1, Yed Sitesi, Dodurga Köyü Yolu, 2866, 3346, Yeşilpark Sitesi, Işıltan Konut Yapı Kooperatifi, Çınarcık Müjdeevler Sitesi, 4899, 3408, 5091, Melis, 4900, 4903, 4975, 4956, 4897, 4939, Türkkonut, Alacaatlı, Odabaşı, 3349 ve Alacaatlı Mahallesi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Seki Pınar, Kıbrıs Köyü, Yakupabdal, Tekkeköy ve Akçaali bölgelerinde kesinti olacaktır.

02 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Süleyman Hacıabdullahoğlu, Osmanlı, 1412, 1411, 1410, Ziyabey, 1409 ve 1408 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

02 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında Ahmetadil ve 456, 482, 447, 454, 453, 452, 435, 455, 451 ve 448 numaralı sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

ETİMESGUT

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 687 numaralı bölgede elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 4163 ve Ballıkuyumcu Mahallesi’nde kesinti olacaktır.

02 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Tedkent Konut Yapı Kooperatifi, 2437, 2494, Turgut Özal, 2307, 2607, Elitler Konut Yapı Kooperatifi, Turkuaz Villaları, 2458, 2469, S.S. Pet Konut Yapı Kooperatifi, 2410, Dostlar 88 Konut Yapı Kooperatifi, Hacılar Küme, 2456, 1591/1, 2309, 2466, 2448, 2465, 2481, 2470, Çevregöl Parlamenterler Kooperatifi, 2491, 2412, 2489, Hacılar, 2488, 2462, 2454, 1590, 2453, 2471, 2452, Türkkaya Yapı Kooperatifi, 2459, Öz Çağla Kooperatifi, Tulumtaş, 2476, 2528, 2535, 2442, 1606, 2500, 2301, 2358, 1604, Köy İçi, 1598, 2526, 2431, 1603, 2432, 2388, 2305, 2302, 2310 ve Ankara Şehir Yolu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.