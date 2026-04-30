Ankara elektrik kesintisi! 30 Nisan-1 Mayıs Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler.

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

2 Mayıs 2026 tarihinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle iki ayrı bakım kesintisi planlanmıştır. İlk kesinti saat 09.30 ile 12.30 arasında gerçekleşecek olup 348, 358, 392, 302, 375, 339, 357 numaralı sokaklar ile Şehit Celalettin İbiş Caddesi etkilenecektir. Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında yapılacak ikinci kesintiden ise 364, 373, 391, 372, 390, 377/1, 369, 335, 375 numaralı sokaklar ile Şehit Celalettin İbiş, 370 ve 371 numaralı sokaklar, Yeşil Kuşak ve Şehit Onur Doğan caddeleri etkilenecektir.

Beypazarı

30 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak bakım kesintisinden Hamzalar, Karapınar, Yukarıgüney, Karaköy Mücavir, Yıldız Küme, Sekli, Hırkatepe, Dudaş, Aşağıgüney, Nuhhoca, Dağşeyhler, Uluköy, Aşağı ve Karaköy bölgeleri etkilenecektir.

Çankaya

30 Nisan 2026 tarihinde farklı saatlerde birden fazla bakım kesintisi planlanmıştır. Saat 09.15 ile 17.15 arasında Ahenk ve Cinnah caddelerinde kesinti uygulanacaktır. Saat 09.30 ile 12.30 arasında Ceyhun Atuf Kansu ve Tekstilciler caddeleri etkilenecektir. Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında Tekstilciler Caddesi’nde tekrar kesinti yapılacaktır. Saat 09.30 ile 13.30 arasında Atagazikent KYK, Ersegün Villaları Sitesi, Duhakent Sitesi, Elmalı, Özdebirlik Sitesi, Duhakent, Gizem, Odabaşı ve Zakir bölgelerinde kesinti olacaktır. Saat 09.00 ile 17.00 arasında ise 1443, 1441 ve 1454 numaralı sokaklar ile Muhsin Yazıcıoğlu, Dumlupınar ve Ufuk Üniversitesi çevresi etkilenecektir. 2 Mayıs 2026 tarihinde ise saat 09.30 ile 12.30 arasında Özvatan, Güzelkent ve 747 numaralı sokakta; saat 13.30 ile 16.30 arasında ise Ahmetadil, 747 ve Hoşdere caddelerinde kesinti uygulanacaktır.

Etimesgut

30 Nisan 2026 tarihinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında birden fazla kesinti planlanmıştır. Saat 09.30 ile 17.00 arasında 4022 ve 4016 numaralı sokaklar ile Şehit Ferhat Koç Caddesi etkilenecektir. Saat 09.30 ile 13.30 arasında Atagazikent KYK, Ersegün Villaları Sitesi, Duhakent Sitesi, Elmalı, Özdebirlik Sitesi, Duhakent, Gizem, Odabaşı ve Zakir bölgelerinde kesinti olacaktır. Saat 13.30 ile 14.30 arasında Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Çimento Fabrikası ve Bahçekapı Mahallesi’nde kesinti yapılacaktır. Ayrıca saat 09.00 ile 17.00 arasında çok sayıda sokak ve mahalleyi kapsayan geniş bir kesinti uygulanacak olup 570 Sokak, Bayındır, Baştaş Çimento Fabrikası civarı konutlar, 19 Mayıs, Güz, Ongün, Menekşe, Kuytu, Sarmaşık, Ağır, Bulut, Çağla, Çakmak, Ekinci, Erkan, Gülgin, İğde, Seyit Ali Güler, Yıldırım, Ata, Çekirdek, Akyüz, Çelik, İtfaiye, Hasır, Yazı mevkii çiftlik ve bahçe evleri, Menderes, Dar Deresi, Kömürcü, Karanfil, Elif, İstasyon, Levent, Akçiçek, Keleş, Yazı, Kervan, Hazan, Çağlar, Rüzgarlı, Zambak, Sedef, Aktepe, Yazgı, Leylak, Üçevler, Bener, Bahçelievler, Azim, Terazi, Azattepe, Hasanoğlan Havuzbaşı, Balaban, Hürel, Gür, Belardı mevkii, Nato, Dalşık, Kümeevler, Şener, Orkide, Saadet, Üçyol, Kardelen, 29 Ekim, Papatya, Kazım Uz, Yılmaz, Kışla, Ekrem Kavur, Taşova, Adil Yalman, Temiz, Çıra, Yeşildere ve çevresindeki birçok sokak bu kesintiden etkilenecektir.

Kalecik

30 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.30 arasında yapılacak bakım çalışması nedeniyle Ayrancı, Kayıkbayırı ve Gökdere bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören

30 Nisan 2026 tarihinde farklı saatlerde bakım kesintileri yapılacaktır. Saat 09.15 ile 17.15 arasında Zorba, Kara Ali, Kösrelik, Kızık Dağı, Kösrelik Küme, Kavakderesi ve İncirli bölgeleri etkilenecektir. Saat 09.30 ile 12.30 arasında 847, 851, 856, 855, 854, 850, 848, 846, 857, 849 ve 853 numaralı sokaklar ile Osmangazi, Hacı Miktad ve Başkent caddelerinde kesinti olacaktır. Saat 09.30 ile 16.30 arasında ise 900, 899, 876, Demirciler, 861, 898, 872, 865, 897, 863, 846, Başkent, 866, 862, Osmangazi, 845 ve 895 numaralı sokaklar kesintiden etkilenecektir.