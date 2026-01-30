Ankara elektrik kesintisi! 30-31 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya ilçesinde 30 Ocak 2026 tarihinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında Hilmi Çayıroğlu, 557, Arif Nihat Asya, Eşref Özant, Yılmaz Çolpan, Sağlık 1, Şehit Adem Kocadağ, Soğukpınar, Şemsettin Bayramoğlu, Zekai Apaydın, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Rafet Canitez sokakları kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün saat 09.30 ile 10.30 arasında 1161, 1015, Kabil, Lizbon, Dikmen, 1070, 1110, 1108, 1068 ve 1071 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında 1683, 1696, 1692, 1695, 1666, 1689 ve 1694 sokaklarında bakım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Saat 11.00 ile 12.00 arasında ise 1055, 1048, 1053, 1074, 1075, 1076, 1073, 1069, 1077, 1072, Şehit Mete İmrak ve Kabil sokakları kesintiden etkilenecektir.

31 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında 1055, Lizbon, 1079, 1081, 1080, 1057, 1073, Kabil, 1078 ve 1077 sokaklarında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 14.00 ile 17.00 arasında 3428, 3426, 3418, 3430, 3427, 3429, 3408, 3420, 3417, 3424/1, 3421, 3425, 3419, 3422, 3424, 5098 ve 3415 sokaklarında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keçiören ilçesinde şebeke arızaları nedeniyle anlık ve devam eden elektrik kesintileri bulunmaktadır. Çalışmalar sürmekte olup kesinti bilgileri değişiklik gösterebilir.

Atapark ve Yanıklar sokaklarında, Şenlik Mahallesi Canfes Sokağı'nda, Köşk Mahallesi Arlı ve Kaygan sokaklarında, Basınevleri Mahallesi Selçuklu Sokağı'nda şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Adnan Menderes ve Bağlarbaşı mahallelerinde yer alan Kızlar Pınarı Sokağı'nda, Bağlarbaşı Mahallesi 426, Bursa, Felek, Feza, Fügen, Güney ve Fındıklı sokaklarında da devam eden arızalar bulunmaktadır.

Yetkililer, arızaların en kısa sürede giderilerek enerji verilmesinin sağlanacağını bildirmektedir.