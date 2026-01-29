Ankara elektrik kesintisi! 29-30 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Beypazarı

30 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şadırvan, Çilingir, İhsan Yavaş, Suluhan ve Bostancılar Çarşısı sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.30 ile 11.30 arasında yine şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Develik ve Yokuş sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya

29 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2856, 2921/1 Anadolu 54 Dubleks Evler Sitesi, 2914, Şehit Remzi Kaplan, 2914 Yeşil Güvenler Sitesi, Bangabandhu, Önder Sokak ve 2924 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

29 Ocak 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında Taşkent, Şehit Mehmet Aras ve Aşkabat sokaklarında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

30 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Hilmi Çayıroğlu, 557, Arif Nihat Asya, Eşref Özant, Yılmaz Çolpan, Sağlık 1, Şehit Adem Kocadağ, Soğukpınar, Şemsettin Bayramoğlu, Zekai Apaydın, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Rafet Canitez sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 10.30 arasında 1161, 1015, Kabil, Lizbon, Dikmen, 1070, 1110, 1108, 1068 ve 1071 sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

30 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında 1683, 1696, 1692, 1695, 1666, 1689 ve 1694 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

30 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00 ile 12.00 arasında 1055, 1048, 1053, 1074, 1075, 1076, 1073, 1069, 1077, 1072, Şehit Mete İmrak ve Kabil sokakları etkilenecektir.

31 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında 1055, Lizbon, 1079, 1081, 1080, 1057, 1073, Kabil, 1078 ve 1077 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

31 Ocak 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında 3428, 3426, 3418, 3430, 3427, 3429, 3408, 3420, 3417, 3424/1, 3421, 3425, 3419, 3422, 3424, 5098 ve 3415 sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

Etimesgut

29 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.00 arasında 1581, 1576, 1564, 1575, 1579 ve 1562 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

29 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında 2366 sokak, Yapracık Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu, Huzur Kent Yapı Kooperatifi ve Yapracık çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Hilmi Çayıroğlu, 557, Arif Nihat Asya, Eşref Özant, Yılmaz Çolpan, Sağlık 1, Şehit Adem Kocadağ, Soğukpınar, Şemsettin Bayramoğlu, Zekai Apaydın, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Rafet Canitez sokaklarında kesinti yapılacaktır.

30 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.30 arasında Bağlıca Köyü, 1227, 1226, Mert, Hilal, 1228, 1237, Sadık, Etimesgut, Satılmış ve 1233 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

30 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında Mevlana, Akıncılar, 811, Necip Fazıl, 807, 806, Hatipoğlu, 809, 805, 832, 808, Çağdaş, 838, Aksoy, Poyraz, 831, 812, 802, 840, Gür, 836, Dergah, Atak, 1477, Ayaş Ankara Yolu, Dergi, 810, Cengiz Topel ve 834 sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

30 Ocak 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.00 arasında Bağlıca Köyü ve çevresindeki çok sayıda sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 Ocak 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında 1339 sokak ve Bağlıca çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

30 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Ağrıdağı, Bozhöyük ve 1. TBMM sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

31 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında Emek, Şehit Muharrem Taştepe ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

31 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu ve Ballıkuyumcu Mahallesi çevresinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

31 Ocak 2026 tarihinde saat 13.00 ile 14.30 arasında 1414 sokakta kesinti uygulanacaktır.

31 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Ahıboz, Halaçlı, Hisarlıkaya, Fevziye ve Bağlar çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.