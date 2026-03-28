Ankara elektrik kesintisi! 28-29-30 Mart Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Mart günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler.

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

Altındağ ilçesinde 29 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çilingir 1, Çilingir 2, Elif, Tornacı, Kaynakçı ve Sebze Bahçeleri sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.30 arasında Aydın, Ak, Oltu, Hacı Arif Bey, Celal Esat Arseven, Melise, Aşağı, Konur, Türbe, Şeref, Keltepe, Oğuzlar, İlke, Derviş, İbn-i Sina, Kaftan, Arıcak, Okul, Cami Sokak, Bahçe, Merkez, Meşelik, Yeşilköy Mücavir ve Kayacık bölgelerinde kesinti olacaktır.

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Atatürk, 1., Ahmetadil, Karahöyük, Demirtaş, Karatepe, Hançılı, Yüzbey, Sırıklı, Gündoğmuş, Kınık, Şemsettin, Beykavağı ve Koyunbaba sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Erkadin, Şehit Mustafa Baş, Emniyet, Çevreli, Eğmeli, Firuze, Duygulu, Şehit Bülent Ay, Gar, Gökyüzü ve Kara Ahmet sokakları kesintiden etkilenecektir.

Ayaş

Ayaş ilçesinde 30 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Eskişehir Devlet Yolu, Türkobası, Esenler Mezra, Gökler, Anayurt, Tatlar Köyü, Polatlar ve Esenler bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 677, İlyakut ve Mülk sokaklarında kesinti yapılacaktır.

1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Bağlar, Arıklar Mevki, Hacıveli, Emek, Gökçebağ, Ulupınar, Ören, Karaköy, Ayaş Ankara, Köy Bayram ve Yağmurdede bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde 30 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Geyikpınarı ve Kozalan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Cumhuriyet, Alparslan Türkeş, Büyük Yokuş, Müftüzade İzzet Efendi, Merdivenli, Kayhan Güven ve Ahmet Levent Öztop sokaklarında kesinti yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 13.30 arasında Hıdırlık Yolu ile Zafer 1, Zafer 2, Zafer 3 ve Zafer 4 sokakları etkilenecektir.

1 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Karcıkaya Dere Sağ ve Hidayet Baş bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Çankaya

Çankaya ilçesinde 29 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Atatürk Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Popüler Konut Yapı Kooperatifi ile 5149, 5144, 5152 ve 5175 sokaklarında kesinti yapılacaktır.

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Seki Pınar, Kıbrıs Köyü, Yakupabdal, Tekkeköy ve Akçaali bölgeleri etkilenecektir.

Aynı gün saat 09.15 ile 17.15 arasında Sevkur, 3276, 3318, Kaçkar Kardelen Sitesi, 3363, Dodurga Mahallesi, 3313, 3442/1, Yed Sitesi, Dodurga Köyü Yolu, 2866, 3346, Yeşilpark Sitesi, Işıltan Konut Yapı Kooperatifi, Çınarcık Müjdeevler Sitesi, 4899, 3408, 5091, Melis, 4900, 4903, 4975, 4956, 4897, 4939, Türkkonut, Alacaatlı, Odabaşı, 3349 ve Alacaatlı Mahallesi’nde elektrik kesintisi olacaktır.

Etimesgut

Etimesgut ilçesinde 29 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Bağlıca, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, Yapracık 2. Köy, 2803, 2801, Huzur Kent Yapı Kooperatifi, Yapracık 1. Köy, 2800, 2802, 2804, Evliya Çelebi, Yapracık ve Yapracık Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 13.00 arasında Ahmet Koparan, Ayaş Ankara Yolu, Mülk, Fatih Sultan Mehmet, Yukarı Yurtçu, Orhaniye, Fethiye, Bitik, Köy İçi ve Kışla bölgelerinde kesinti olacaktır.

Yine 29 Mart 2026 tarihinde saat 10.17 ile 15.00 arasında 2468 ve 2472 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Eskişehir Devlet Yolu, Türkobası, Esenler Mezra, Gökler, Anayurt, Tatlar Köyü, Polatlar ve Esenler bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 687 sokakta kesinti yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.00 arasında 4163 sokak ve Ballıkuyumcu Mahallesi elektrik kesintisinden etkilenecektir.