Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar devam etmektedir. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır. Tüm kesintiler anlık arıza kapsamındadır.

Alacaatlı Mahallesi

Alacaatlı Mahallesi 3346 Sokak, 4835 Sokak, 4841 Sokak, 4844 Sokak ve 3640 Sokak bölgelerinde şebeke arızası bulunmaktadır.

Enerjinin 26.12.2025 tarihinde saat 03.21'de verilmesi planlanmaktadır. Bazı sokaklar için enerjinin en kısa sürede verilmesi hedeflenmektedir.

Aşıkpaşa Mahallesi

Aşıkpaşa Mahallesi Açın Sokak bölgesinde şebeke arızası bulunmaktadır.

Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Ayrancı Mahallesi

Ayrancı Mahallesi Güvenlik Sokak, Meneviş Sokak, Ali Dede Sokak, Kuveyt Sokak ve Yazanlar Sokak bölgelerinde şebeke arızası bulunmaktadır.

Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Aziziye Mahallesi

Aziziye Mahallesi Pilot Sokak ve Cinnah Sokak bölgelerinde şebeke arızası bulunmaktadır.

Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Çankaya Mahallesi

Çankaya Mahallesi Cinnah Sokak, Kuloğlu Sokak, Nergiz Sokak, Şehit Ersan Sokak, Bükreş Sokak, Farabi Sokak, Fatma Aliye Sokak, Göreme Sokak, Nilgün Sokak, Katip Çelebi Sokak, Çobanyıldızı Sokak, Atatürk Sokak, Galip Dede Sokak ve Üsküp Sokak bölgelerinde şebeke arızası bulunmaktadır.

Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Güvenevler Mahallesi

Güvenevler Mahallesi Üsküp Sokak, Cinnah Sokak, Esenlik Sokak, Farabi Sokak, Gelibolu Sokak, Güneş Sokak, Güvenlik Sokak, Kuveyt Sokak, Meneviş Sokak, Yeşilyurt Sokak ve Çiftevler Sokak bölgelerinde şebeke arızası bulunmaktadır.

Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Kavaklıdere Mahallesi

Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Sokak bölgesinde şebeke arızası bulunmaktadır.

Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Remzi Oğuz Arık Mahallesi

Remzi Oğuz Arık Mahallesi Atatürk Sokak, Ali Dede Sokak, Gerede Sokak, Güvenlik Sokak, Kuveyt Sokak, Tunalı Hilmi Sokak, Defne Sokak ve Yazanlar Sokak bölgelerinde şebeke arızası bulunmaktadır.

Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.