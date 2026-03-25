Ankara elektrik kesintisi! 25-26 Mart Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Mart günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 25-26-27 MART

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Akyurt:

25 Mart 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Bahçeler, Bağcılar, Galaba Bağlar Galaba ve 8 numaralı bölgelerde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Alahacılı, Kerpiç, Hıdırlar, Kirazoğlu, İnler, Büyükkonak, Karailyas, Yukarı Toydemir, Esen, Okul Özyurt, Yaprakbayırı, Bahçecik, 100. Yıl, Köprü, Avdanlı, Giriş, Tepe Üstü, Aşağı Toydemir, Sarıkaya Türktaciri, Yaralı, Aşağı Türktaciri, Aşağı Kocahacılı, Adatoprakpınar, Hacımuslu, Beşköprü, Sabanca, Tepe Altı, Karabenli, Merkez, Yukarı Kocahacılı, Ördekgölü, Kavak, Saraycık, Evliyafakı, Ilıca, Kabak ve Soğulca bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Altındağ:

27 Mart 2026 tarihinde 22.00 ile 06.00 saatleri arasında Çataldağ, İğde, Konuklar, Tan, Taşçılar, Tayyare, Topçular, Çetiner, Fuat Börekçi, Alataş, Adnan Saygun, Kırgız, Pala ve Çerkeş bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beypazarı:

25 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Kuyumcutekke ve Sopçaalan bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Adaören, İncepelit ve Yoğunpelit bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Seki, Sobran Küme ve Orta bölgelerinde kesinti olacaktır.

Aynı gün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Hamzalar, Karapınar, Yukarıgüney, Karaköy Mücavir, Yıldız Küme, Sekli, Hırkatepe, Dudaş, Aşağıgüney, Nuhhoca, Dağşeyhler, Uluköy, Aşağı ve Karaköy bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Yine aynı gün 12.30 ile 15.30 saatleri arasında Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çamlıdere:

25 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Doğanlar bölgesinde kesinti yapılacaktır.

Aynı gün 09.15 ile 15.15 saatleri arasında Gelevür, Gümele, Sazak, Eskice Sazak, İnceğiz, Bedirler, Kızılcaköy ve Uğurlu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Mandıra Bökeler ve Merkez Bökeler bölgelerinde kesinti olacaktır.

Aynı gün 10.45 ile 17.00 saatleri arasında Hıdırlar, Aşağıçanlı, Turgutlar, Aköz, Fındıklı, Menteşeler, Yeni, Kasımlar Küme, Saraçlar, Kerimler, Beşkonak, Alpular, Yağcıhüseyin, Sipahiler, İyceler, Belpınar, Yukarıçanlı, Demirciler, Güvem, Köseler, Kadoğlu, Salın, Seyhamamı, Yukarıkese ve Kavaközü bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Bayındır ve Doğancı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya:

25 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Dodurga Mahallesi, Kaçkar Kardelen Sitesi, Yeşilpark Sitesi, Müjdeevler Sitesi, Işıltan Konut Yapı Kooperatifi, Melis ve Odabaşı bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Aynı gün 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Alahacılı, Kerpiç, Hıdırlar, Kirazoğlu, İnler, Büyükkonak, Karailyas, Yukarı Toydemir, Esen ve çevresindeki birçok bölgede elektrik kesintisi uygulanacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında 465, 444, 443, 442, 435 ve 428 numaralı bölgelerde kesinti olacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde 10.30 ile 11.30 saatleri arasında Malazgirt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve çevresindeki sokaklarda kesinti yapılacaktır.

Aynı gün 12.30 ile 15.30 saatleri arasında Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Haymana:

25 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Cumhuriyet Yüzükbaşı, Yeni, Sinanlı, Emek Yüzükbaşı, Bulduk, Yukarı Uzunbey, Gazi Yüzükbaşı ve Aşağı Uzunbey bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Aynı gün 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Alahacılı, Kerpiç, Hıdırlar, Kirazoğlu ve çevresindeki birçok bölgede elektrik kesintisi uygulanacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Oğuzeli, Yavuz Kanat, Akçebaşı ve Beyobası bölgelerinde kesinti olacaktır.

Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Adile Naşit, Babayakup, Türkşerefli, Çamlık ve çevresindeki bölgelerde kesinti yapılacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Dikilitaş bölgesinde kesinti uygulanacaktır.

Aynı gün 09.30 ile 14.00 saatleri arasında Emirler, Tepeköy, Atatürk, Sinanlı ve çevresindeki birçok mahallede elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yine aynı gün 09.30 ile 13.00 saatleri arasında Merkez, Gölbek, Yayla, Karacaören, Durupınar ve Güzelcekale bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Kalecik:

25 Mart 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Yüzbey bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Yüzbey bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Yüzbey bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören:

25 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Arı, Kuyu, Kapaklı, Gazibekir, Hacıömer, Karadibek ve çevresindeki birçok mahallede elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Sakarya ve Kösrelik bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 16.45 saatleri arasında Sarıbeyler bölgesinde kesinti olacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında İstiklal, Hürriyet, Atatürk, Cumhuriyet ve çevresindeki birçok cadde ve sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.