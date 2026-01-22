Ankara elektrik kesintisi! 22-23 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yenimahalle

22 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yuva Köyü ve 1953. Cadde'de elektrik kesintisi yapılacaktır.

22 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 486, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 535, 538, 539, 567 ve 590 numaralı sokaklar ile Güzelyaka, Seddülbahir ve Şehit Ahmet Can sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2. İnönü Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, 5302. Sokak ve Susuz Mahallesi'nde elektrik verilemeyecektir.

23 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Haydarcan Kılıçdoğan, Şehit Özgür Coşkun, 2352, 2354, 2355, 2356, 2357 ve 2358 numaralı sokaklar ile 2. Mesa Batı Sitesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

23 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında 2164, 2209, 2295, 2296 ve 2297 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Ocak 2026 tarihinde saat 11.40 ile 13.15 arasında 2330. Sokak'ta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şereflikoçhisar

22 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle ilçe genelinde çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Atatürk, İnönü, Cumhuriyet, Kazım Karabekir, Fatih Sultan Mehmet, Namık Kemal, Yunus Emre, Yıldırım Beyazıt, Fevzi Çakmak, Necip Fazıl Kısakürek, Kanuni Sultan Süleyman, Adnan Menderes, Turgut Özal ve benzeri ana cadde ve sokaklar ile merkez, köy ve kümesevleri etkilenecektir.

Mamak

23 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Ziya Oralay Caddesi ile 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 242, 243 ve 249 numaralı sokaklar ile Şemsettin Günaltay Caddesi ve Cami Altı Çıkmazı'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.