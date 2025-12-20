Haberler

Ankara elektrik kesintisi! 21-22 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi! 21-22 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 21 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 21 Aralık Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar devam etmektedir. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Bahçelievler Mahallesi sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Durum anlık arızadır.

Çalışmalar devam etmektedir. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Durum anlık arızadır.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi 71. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Oğuzhan Asiltürk Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi 74. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi 70. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Azerbaycan Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Aşkabat Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Mustafa Kemal Mahallesi Aşkabat Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Üniversiteler Mahallesi Aşkabat Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Üniversiteler Mahallesi 1597. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Üniversiteler Mahallesi 1596. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Mutlukent Mahallesi Sultan Suyu Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Gökkuşağı Mahallesi 1204. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Hilal Mahallesi Sukarno Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Hilal Mahallesi Rabindranath Tagore Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Hilal Mahallesi 697. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Beytepe Mahallesi 1680. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Beytepe Mahallesi 1678. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Beytepe Mahallesi 1675. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Beytepe Mahallesi genelinde sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Beytepe Mahallesi 1637. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Beytepe Mahallesi 5704. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

500

title