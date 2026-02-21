Ankara elektrik kesintisi 21-22-23 Şubat! Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21-22-23 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 21-22-23 ŞUBAT

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

21 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında Eyüp Sabri Tuncer, Hakimler, Lozan, Yem Sanayii, Gazi, Hanönü, Mevlana, 19 Mayıs, Meyve, Kudal, Gündüz, Kızılırmak, Meşe, Sincap, Samsun Devlet Yolu, Baraj, Özcan, Yeni Bahar, Toburoğlu, Karakaya, Serin, Odabaşı, Sedef, Mimar Sinan, Erdoğan, Güzin, Güven, Güzel, Ada, Selim, Armağan, Alıç, Ahlatlı, Pamuk, Hanardı, Lala Harmanı ve Satılmış Karakaya sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Anadolu Sokak'ta kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 14.00 ile 17.00 arasında Kırandağ Mevkii, Kırandağ, Yakacık ve Şehit Muhammed Meriç sokaklarında elektrik verilemeyecektir.

23 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.15 arasında 2306 numaralı sokakta kesinti olacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 14.30 arasında 2102, 2582, 2576, 2575 ve 2620 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 16.15 arasında 2189, 2179, 1940, 2196, 2203, 2204 ve 2205 numaralı sokaklar ile Celep Konut Sitesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı tarihte saat 09.30 ile 16.00 arasında Şehit Şentürk Aydınyer, Maviyıldız ve belirtilen numaralı sokaklarda kesinti uygulanacaktır. Ayrıca saat 09.30 ile 14.30 arasında İvedik ve belirtilen numaralı sokaklarda elektrik verilemeyecektir.

25 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.00 arasında 3769, 3772, 3762 ve 3773 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KALECİK ELEKTRİK KESİNTİLERİ

21 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk, Afşar, Ahmetadil, Kozayağı, Demirtaş, Kuyucak, Karatepe, Tavşancık, Eşmedere, Kuyucak Küme, Değirmankaya, Yeşilöz, Karahöyük, Yeniçöte, Hançılı, Elecik, Yılanlı, Yüzbey, Hasayaz, Sırıklı, Koyunbaba, Gündoğmuş, Kınık, Akcataş, Şemsettin ve Beykavağı mahalleleri ile bu mahallelere bağlı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BALA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

23 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Adıgüzel, Karaburun, Yukarıhacıbekir ve Suyugüzel bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.30 arasında 79. Cadde, Papatya Sitesi, Yeşil Dostlar Kooperatifi, listede belirtilen numaralı sokaklar ve Leyla Hanım Sokağı'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

23 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında Özal Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 16.15 arasında Mahmutbey ve Köroğlu sokaklarında kesinti uygulanacaktır. Aynı gün saat 12.00 ile 17.00 arasında Yeni Karaköy, Yeşilyurt, Karacaören TOKİ, Karacaören Mahallesi ve Hacı Bayram Veli sokaklarında elektrik verilemeyecektir.

25 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında Ülke, Neşe, Olgunlar, Ankara, Şehadet, Saracalar, Kabin, Gülşen, Destan, Gelincik, Akben, Sema, Altınordu, Şeyhler, Bahadır, Bayındır, Yeşilkent, Türközü, Evliya Çelebi, Demir, Aşkabat, Seğmenler, Süngülü, Uygur, Estergon, Yazır Yolu, Doğan, Zemzem, İstiklal, Derman, Metin, Melikşah ve Arslan sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.