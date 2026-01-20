Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 20 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 20 Ocak Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 20 Ocak 2026, 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde ve Sokaklar:
Hırabaşoğlu, Ahmetadil, 499, 604/4, 568, 555 Caddesi, 569, 560, 567, 558, 559, 561, 562, 554, 555, Yukarı İmrahor Mahallesi, 565, 564, 563, 557, Orta İmrahor, 566
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 20 Ocak 2026, 09.15 – 12.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde ve Sokaklar:
Demirtaş, Ahmetadil, Yeşilöz, 2. Aşağıemirler, Koyunbaba, Akbayır Elmalı, 2. Sele, Oymak, Bodurlar, Eşmedere, 1. Oyumiğde, Dedeler, Boztepe, Camili, Akbayır, Karadana, Aşağıemirler, 2. Oyumiğde, Mutluköy
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 20 Ocak 2026, 10.30 – 17.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde ve Sokaklar:
Ahmetadil, Köy İçi, Sülüklü, Eğriekin
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 22 Ocak 2026, 09.15 – 12.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde ve Sokaklar:
Arkburk, Atatürk, 1., Afşar, Ahmetadil, Kozayağı, Demirtaş, Eskiköy, Kuyucak, Karatepe, Şemsettin, Tavşancık, Eşmedere, Kuyucak Küme, Beykavağı, Değirmenkaya, Yeşilöz, Karahöyük, Yeniçöte, Hançılı, Akcataş, Elecik, Yılanlı, Yüzbey, Hasayaz, Çiftlikköy, Sırıklı, Koyunbaba, Gündoğmuş, Kınık, Beşevler, Sahil
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 22 Ocak 2026, 09.15 – 17.00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde ve Sokaklar:
Nilda Yolu, Kaymakam A. Galip Kaya, Timurhan, 277, 270, 264, 268, 274, 267, 266, 269, 261, 276, 252, Yıldırım, 263, 258, 259, 257, Şeyhler
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 22 Ocak 2026, 09.30 – 17.15
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde ve Sokaklar:
Şeyhler, Kozludere, Köy İçi, Teberik
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 20 Ocak 2026, 13.00 – 15.00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde ve Sokaklar:
Serpmeevler, Tatlar Köyü, Çayırözü, 492, Gicik, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi, Peçenek
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 20 Ocak 2026, 09.30 – 15.00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde ve Sokaklar:
3803, Tatlar Köyü, Çayırözü, Gicik, Tatlar Mahallesi
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 20 Ocak 2026, 20.00 – 23.00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde ve Sokaklar:
Atatürk, Susam, Zafer, Kızılbey, Yurt, Şehit Teğmen Kalmaz Posta, Sanayi
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 22 Ocak 2026, 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde ve Sokaklar:
Babür, İnnab, Petek, Ziraat, Koca Yusuf, Altındağ, Çimenli, Eflatun, Doğanşehir
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 22 Ocak 2026, 09.15 – 12.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde ve Sokaklar:
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 20 Ocak 2026, 09.30 – 17.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde ve Sokaklar:
Şekerköy
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
Tarih ve Saat: 20 Ocak 2026, 10.00 – 13.00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde ve Sokaklar:
Beyler, Sarıkaya, Çağlar, Kayabaşı, Yağlıca Aluç Kayabaşı, Örenler, Tepebaşı, Yayalar, İ. Melih Gökçek