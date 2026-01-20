Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 20 Ocak 2026, 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde ve Sokaklar:

Hırabaşoğlu, Ahmetadil, 499, 604/4, 568, 555 Caddesi, 569, 560, 567, 558, 559, 561, 562, 554, 555, Yukarı İmrahor Mahallesi, 565, 564, 563, 557, Orta İmrahor, 566

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 20 Ocak 2026, 09.15 – 12.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde ve Sokaklar:

Demirtaş, Ahmetadil, Yeşilöz, 2. Aşağıemirler, Koyunbaba, Akbayır Elmalı, 2. Sele, Oymak, Bodurlar, Eşmedere, 1. Oyumiğde, Dedeler, Boztepe, Camili, Akbayır, Karadana, Aşağıemirler, 2. Oyumiğde, Mutluköy

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 20 Ocak 2026, 10.30 – 17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde ve Sokaklar:

Ahmetadil, Köy İçi, Sülüklü, Eğriekin

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 22 Ocak 2026, 09.15 – 12.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde ve Sokaklar:

Arkburk, Atatürk, 1., Afşar, Ahmetadil, Kozayağı, Demirtaş, Eskiköy, Kuyucak, Karatepe, Şemsettin, Tavşancık, Eşmedere, Kuyucak Küme, Beykavağı, Değirmenkaya, Yeşilöz, Karahöyük, Yeniçöte, Hançılı, Akcataş, Elecik, Yılanlı, Yüzbey, Hasayaz, Çiftlikköy, Sırıklı, Koyunbaba, Gündoğmuş, Kınık, Beşevler, Sahil

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 22 Ocak 2026, 09.15 – 17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde ve Sokaklar:

Nilda Yolu, Kaymakam A. Galip Kaya, Timurhan, 277, 270, 264, 268, 274, 267, 266, 269, 261, 276, 252, Yıldırım, 263, 258, 259, 257, Şeyhler

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 22 Ocak 2026, 09.30 – 17.15

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde ve Sokaklar:

Şeyhler, Kozludere, Köy İçi, Teberik

ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 20 Ocak 2026, 13.00 – 15.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde ve Sokaklar:

Serpmeevler, Tatlar Köyü, Çayırözü, 492, Gicik, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi, Peçenek

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 20 Ocak 2026, 09.30 – 15.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde ve Sokaklar:

3803, Tatlar Köyü, Çayırözü, Gicik, Tatlar Mahallesi

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 20 Ocak 2026, 20.00 – 23.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde ve Sokaklar:

Atatürk, Susam, Zafer, Kızılbey, Yurt, Şehit Teğmen Kalmaz Posta, Sanayi

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 22 Ocak 2026, 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde ve Sokaklar:

Babür, İnnab, Petek, Ziraat, Koca Yusuf, Altındağ, Çimenli, Eflatun, Doğanşehir

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 22 Ocak 2026, 09.15 – 12.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde ve Sokaklar:

BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 20 Ocak 2026, 09.30 – 17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde ve Sokaklar:

Şekerköy

ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

Tarih ve Saat: 20 Ocak 2026, 10.00 – 13.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde ve Sokaklar:

Beyler, Sarıkaya, Çağlar, Kayabaşı, Yağlıca Aluç Kayabaşı, Örenler, Tepebaşı, Yayalar, İ. Melih Gökçek