Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar devam etmektedir. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Bahçelievler Mahallesi sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi 71 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Oğuzhan Asiltürk Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi 74 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi 70 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Azerbaycan Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Aşkabat Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Mustafa Kemal Mahallesi Aşkabat Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Üniversiteler Mahallesi Aşkabat Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Üniversiteler Mahallesi 1597 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Üniversiteler Mahallesi 1596 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2025 saat 01.22'de verilmesi planlanmaktadır.

Fidanlık Mahallesi Ziya Gökalp Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2025 saat 01.22'de verilmesi planlanmaktadır.

Kocatepe Mahallesi Ziya Gökalp Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2025 saat 01.22'de verilmesi planlanmaktadır.

Kocatepe Mahallesi Yüksel Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2025 saat 01.22'de verilmesi planlanmaktadır.

Kocatepe Mahallesi Mithatpaşa Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2025 saat 01.22'de verilmesi planlanmaktadır.

Kültür Mahallesi Dr. Mediha Eldem Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2025 saat 01.22'de verilmesi planlanmaktadır.

Kültür Mahallesi Mithatpaşa Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2025 saat 01.22'de verilmesi planlanmaktadır.

Kültür Mahallesi Yüksel Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2025 saat 01.22'de verilmesi planlanmaktadır.

Kültür Mahallesi Ziya Gökalp Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2025 saat 01.22'de verilmesi planlanmaktadır.

Kültür Mahallesi İçel Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2025 saat 01.22'de verilmesi planlanmaktadır.

Kültür Mahallesi Ataç 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2025 saat 01.22'de verilmesi planlanmaktadır.

Meşrutiyet Mahallesi Yüksel Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2025 saat 01.22'de verilmesi planlanmaktadır.

Çukurambar Mahallesi Malcolm X Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.