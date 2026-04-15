Ankara elektrik kesintisi! 15-16 Nisan Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Kavaklı bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında Tatlar Köyü, Çayırözü, Sakız Ağacı ve Tatlar Mahallesi’nde yine şebeke iyileştirme çalışmaları sebebiyle kesinti uygulanacaktır. 16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 492 Sokak, Tatlar Mahallesi ve Peçenek çevresinde kesinti olacaktır. Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında Aydıncık bölgesinde elektrik verilemeyecektir. 17 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında Aydıncık’ta kesinti yapılacaktır.

Beypazarı

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.30 arasında Sopçaalan bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 16 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Hamzalar’da kesinti olacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 17.30 arasında Ozan, Oymaağaç, Osmanköy, Karahisar, Yukarıbağdere, Soğukkuyu, Öşürler, Aşağıbağdere, Karahisargölcük, Belenalan, Beydili, Kuruca ve Demirköy bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. 17 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında Solaklar, Aksu, Aşağıtepe, Yukarıtepe, Kırşeyhler, Alan, Yukarıkavacık, Tepe, Aşağıkavacık, Karakaya, Aşağıbağlıca, Kulu, Yukarıbağlıca, Saçak ve Tekke bölgelerinde kesinti olacaktır.

Çankaya

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 1450 Sokak, Mevlana ve Erol Yaşar Türkalp çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında Mithatpaşa, Zafer, Atatürk ve Bayındır 1 bölgelerinde kesinti uygulanacaktır. 16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 604/4, 568, 555, 565, 559, 569, 560, 567, 558, 561, 562, 557, 554, 564, 563 ve 566 numaralı sokaklarda kesinti olacaktır. Aynı gün saat 09.15 ile 10.30 arasında 586, Şehit Burak Coşkun, 588 ve 589 sokaklarında; saat 09.30 ile 12.30 arasında 1529, 1540 ve 1532 sokaklarında; saat 13.30 ile 16.30 arasında ise Mevlana ve 1071 Malazgirt bölgelerinde elektrik verilemeyecektir. 17 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Sarısu ve 2051, 2052, 2053, 2054 sokaklarında kesinti olacaktır. Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında Dalaman, İncedere, Murat, Akarçay, Sultan Suyu, Tunca, Uluırmak, Dicle, Perisuyu ve Çoruh bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Ayrıca 17 Nisan’da farklı saat aralıklarında Yeşil Altınkent ve çevresi ile Beynam ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sokakta da şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesintiler uygulanacaktır.

Etimesgut

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Tedkent Yapı Kooperatifi, Turkuaz Villaları, Turgut Özal çevresi, Tulumtaş, Hacılar ve Ankara Şehir Yolu civarında bulunan çok sayıda cadde ve sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Merkez Yediören, 2034 Sokak, 13. Sokak, 115. Sokak ve Fuzuli çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 13.30 ile 16.30 arasında Ayyıldız, Karşıyaka, Gevher, Kulluk, Genç, Fişek, Kayıp, Esed, Azimet, Güzelyurt Bağlum, Ganimet, Ordu, Gelincik, Bahar, Emin ve Fazilet bölgelerinde kesinti olacaktır.

Sincan

15 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında Tatlar Köyü, Çayırözü, Sakız Ağacı ve Tatlar Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. 16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Yeni Peçenek ve Polatlar bölgelerinde kesinti olacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Merkez Yediören, 2034 Sokak, 13. Sokak, 115. Sokak ve Fuzuli çevresinde elektrik verilemeyecektir. 17 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Ayaş Ankara yolu ve Akçaören bölgesinde kesinti uygulanacaktır. Aynı gün saat 13.30 ile 15.30 arasında Mülk, Akçaören ve Ayaş Ankara yolu çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Ayrıca saat 09.30 ile 10.30 arasında Begüm Han, Zübeyde Hanım ve Atilla Han bölgelerinde kısa süreli kesinti olacaktır.