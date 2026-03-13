Ankara elektrik kesintisi! 13-14 Mart Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Mart günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

14 Mart 2026 tarihinde Altındağ ilçesinde iki ayrı bakım çalışması yapılacaktır. Saat 09.30 ile 12.00 arasında gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Silivri, Akbaba, Kıvrım, Talatpaşa, Karacabey, Eceabat, Doğa, Çifteler, Dumlupınar, Çayır ve Fidan sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 12.30 ile 15.30 arasında yapılacak ikinci çalışma kapsamında Kahramanlar, Sarıca, Hamam Arkası, Yeni Ankara, Fidan, Soysal, Talatpaşa, Dumlupınar, Engin, Çifteler, Yılmaz Çıkmazı, Yeşerti, Koyungözü, İpci, Anadolu, Cevizaltı ve Öksüzler sokakları etkilenecektir.

15 Mart 2026 tarihinde yapılacak bakım çalışmaları kapsamında saat 09.00 ile 16.30 arasında Altın, Odabaşı, Ekincik, Odabaşı Karşıyaka ve Bekpınar Yolu çevresinde elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 08.00 ile 14.00 arasında gerçekleştirilecek başka bir çalışma nedeniyle Dökümhane, Tornacı, Sebze Bahçeleri, Tesviyeci, Çilingir 2 ve Kaynakçı sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Etimesgut

13 Mart 2026 tarihinde Etimesgut ilçesinde saat 09.30 ile 16.00 arasında yapılacak şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 540, 686/1, 727, 710, 8, 701, 708, 695, Lozan Barışı, 700, 711, 705, 689, 697, 2622, 686, 687, 704, 694, 693, 2621, 702, 2620 ve 699 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 11.00 arasında Saray Bosna Sitesi, Beşbin, 2437, Koparan 77, Köy İçi, 2607, 2608, 2577, Ihlamur, 2583, 2582, Tulumtaş, 2576, 2573, 2604, Bahşili Yeşil Vadi KYK Kooperatifi, 2574 ve 2575 çevresinde elektrik kesintisi olacaktır. Saat 13.30 ile 15.30 arasında ise 5321, Bozhöyük ve 5322 numaralı sokaklar etkilenecektir.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında yapılacak çalışmalar nedeniyle 2235, 2223 ve Elvan sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gölbaşı

13 Mart 2026 tarihinde Gölbaşı ilçesinde birçok bölgede bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Saat 09.00 ile 16.30 arasında Taşpınar, 1217, Hürriyet, 1219, 1218, 1237, Aydınlar, 1215, 1214 ve 1216 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır. Aynı saatlerde 2739, 2696, Melekli, 23 Nisan, 2728, 2735, 2729, 2734, 2737, 2733, Iğdır, Posof, 2730, 2731, 2738, 2732, 2720 ve 2736 sokaklarında da kesinti uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 10.30 arasında 1821, Şiringöl Köy Kooperatifi, 601, 591, 605, 597, 576, 594, 556, 584, 492, 586, 596 ve 599 sokakları etkilenecektir. Saat 11.30 ile 13.00 arasında 1653, 1633/1, 1455, Ballıkpınar Mahallesi, Hacılar Küme Evleri, Hacılar, 1632, 1462, 1457, Ballıkpınar Küme Evleri, 1456, 1629, 1461, 1633/3 ve Hüdaverdi çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 09.30 ile 17.00 arasında Ankara Yolu çevresi, Şehit Emrah, Çakmaklıbel, Soğulcak, Bezirhane Merkez ve Mahmatlı Bahçe bölgelerinde kesinti uygulanacaktır. Aynı saatlerde Deveci 1 ve Deveci bölgeleri de etkilenecektir. Saat 09.00 ile 13.00 arasında Eski Dostlar Sitesi, 559, 538, 563, 532, 492, 536 ve 537 sokaklarında kesinti olacaktır. Saat 10.00 ile 11.00 arasında Saray Bosna Sitesi, Beşbin, 2437, Koparan 77, Köy İçi, 2607, 2608, 2577, Ihlamur, 2583, 2582, Tulumtaş, 2576, 2573, 2604, Bahşili Yeşil Vadi KYK Kooperatifi, 2574 ve 2575 çevresinde de elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.30 arasında 1139, 1540, 584, 534/1, 533, 527/2, 539, 540, 526, 603, 534, 535, 524, 538, 532 ve 527 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır. Saat 11.30 ile 13.00 arasında 1463, 1464, 1466, Yasemin, 1479/1 ve 1465 sokakları etkilenecektir. Saat 09.30 ile 17.00 arasında Çayırlı, İkizce, 1680, 6035, 6004, 6000, Haymana, 6005, 6001, Doka Çiftlik Mevkii, Zara Beydağı, Karaağızlı, Aydın Mahallesi, Çamyuvacı Çiftlik Evleri, Göreli KYK, 6017, 6007, Gökçehüyük, 6008 ve Topaklı bölgelerinde kesinti uygulanacaktır. Saat 09.00 ile 13.00 arasında S.S. Anadolu Bahçeşehir 83 Ada çevresi etkilenecektir. Saat 09.30 ile 15.00 arasında Merkez, Gölbek, Küme 2, Yayla Çiftliği, Karacaören, Durupınar ve Güzelcekale bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

15 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Ankara Yolu çevresi, Şehit Emrah, Çakmaklıbel, Soğulcak, Bezirhane Merkez ve Mahmatlı Bahçe bölgelerinde kesinti uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 15.00 arasında Bezirhane Merkez, Evren Yayıncılık, Oğulbey ve Kumludere çevresinde elektrik kesintisi olacaktır. Saat 09.00 ile 13.00 arasında ise Kargen Köy Kooperatifi ve Vişne bölgeleri etkilenecektir.

Sincan

13 Mart 2026 tarihinde Sincan ilçesinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Muammer Aksoy, Sülün ve 59. sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Saat 12.00 ile 13.30 arasında yapılacak bakım çalışması nedeniyle Alahacılı, Kerpiç, Hıdırlılar, Kirazoğlu, İnler, Büyükkonak, Yukarı Toydemir, Esen, 555, Yaprakbayırı, Bahçecik, Avdanlı, Aşağı Toydemir, Hacımuslu, 1651, Sabanca, Karabenli, Ördekgölü, Kavak, 252, 1755, Saraycık, Evliyafakı, Ilıca ve Soğulca bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

15 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.30 arasında İlyakut, Mülk, Ayaş Ankara Yolu ve Akçaören çevresinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.