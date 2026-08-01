Ankara elektrik kesintisi! 1-2 Ağustos Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Ağustos günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 119/2, 125/1, 125/2, 119/4, Reyhan, Malazgirt, Midye, Tabya, Huzur, Balık, Yosun, 119, Altınpark, Kına, Hurma, Kardelen, 117 ve 116 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kuveyt, Süleymanbey, Meksika, 2449, 1529, İlkev ve 2450 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 11, 12/1, 14, Celal Esat Arseven, 19, 9, 13, 8, 46, 15, 16 ve 17 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 52, 53, 55, 19, Celal Esat Arseven, 20/1, 21, 17, 50, Buğra ve 20 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, 2759, 2739, Kuruçay Mevkii, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Kaşgarlı Mahmut, TOKİ, Seki Pınar, 2736, 2730, Selçuklu, Osmanlı, Kıbrıs Köyü, Natoyolu, 2361, Kusunlar, Kıbrısköy, Tekkeköy, Dumlupınar, 2457, Akçaali, 2762 ve Yakupabdal cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 863/3 ve 862 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2026, Bayam Merkez, Yukarı Seki, Alıççık, Yemişenlioğlu, Tekke, Merkez ve Çaloğlu cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 397, 462, 456, Burnaz, 1888, 387, 20 Evler, 461, Menderes ve 455 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, 1578, Köyiçi 1. Kısım ve 1575 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BALA

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bektaşlı ve Büyükcamili bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bektaşlı ve Büyükcamili bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Avni Akyol, Büyükcamili ve Küçükcamili bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Küçükcamili, 19 Mayıs, Avni Akyol, Çatalören, Boyalık, Büyükboyalık Sitesi, Keklicek, Yeniköy, Küçükbayat, Büyükcamili, Küçükboyalık, Büyükbayat, Üçem, Çatalçeşme, Şehriban ve Büyükboyalık bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Büyükbıyık bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.29 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk, 1, Şadırvan, Fatih, Giz Kent Bahçeevleri, Beynam Çiftlik Mevkii, 143, 141, 139, 133, 165, 166, 168, Gözde Bahçeevleri, 156, 138, 149, 155, 154, 161, 147, 167, 162, 159, 142, 152, Beynam Çiftliği, 131, 148, 140, Çavuşlu, 135, 160, 164, 134, 157, 144, 146, Söğütözü Mevkii, 163, 145, Güzel Bahçe Evleri, Merkez Mahallesi, Beynam, Dostlar Çiftliği, 150 ve 137 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Avni Akyol, Ahiboz, Cumhuriyet Ergin, Köseli, Cumhuriyet Afşar, Hürriyet, Ergin Yaylası ve İstiklal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Akörençarşak, Emirler ve Gülbağı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Akarlar bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karahamzalı, Davdanlı, Abazlı, Akçaali, Karahasanlı, Evciler, Kömürcü, 4200, Boyacılar Dostlar Çiftliği, Tohumlar ve Çavuşlu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülbağı ve Gölbek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Büyükbıyık bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Büyükbıyık bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Büyükbıyık bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Küçükbıyık bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Öcallar ve Tepeköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk, Koçyayla, Ziya Gökalp Afşar ve Abazlı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yayla Tepeköy, 19 Mayıs ve Tepeköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Avni Akyol ve Küçükcamili bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hırabaşoğlu, Çatalçeşme, Yaylalıözü, 1, Avni Akyol, Balaban Çiftliği, Yeniköy, Ahiboz, Cumhuriyet Ergin, Bahçeli, Cumhuriyet Afşar, T olköy, Köseli 9. Afet Konutu, Yayla 2. Afet Konutu, Akçaali, Hürriyet, Ergin Yaylası, İstiklal, Köseli, Davdanlı, Akarlar, Sülaymanlı, Akkoyunlu, Yayla Küme ve Kerişli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Altınbaşak, Adanç Yaylası, Avni Akyol, Derviş, Bayırgülü, Gökçen Yaylası, Küçükboyalık, Yusufkuyusu, Karandere, Küçükbıyık, Atatürk, Küçükdamlacık, Bektaşlı, Küçükcamili, Akın, Büyükkışla, Odunboğazı, Faikbey, Akarca, Şanlıkışla, Şekerköy, Büyükdamlacık, Büyükcamili, Doğankaya, Aktaş Küme, Büyükbıyık ve Acıöz bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Büyükbıyık bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gazi Mustafa Kemal, Kızılırmak ve Maden bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sevkur, Yeniyapançarşak, Dağ Evleri, Akörençarşak, Çimşit, Emirler 1 ve Emirler bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 19 Mayıs, 23 Nisan, Göl, Kızılırmak, İnönü, Atatürk, Mithat Paşa ve Reşat Nuri Güntekin cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Maden Kesikköprü ve 19 Mayıs bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI

3 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hırkatepe ve Sekli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5, 3 ve 4 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Boztepe Yolu, Çay Kenarı 1, Vasfi Berisbek ve Şehit Üsteğmen Ufuk Ünsal cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.30 ile 18.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Alparslan Türkeş, Şadırvan ve Avlu Bostanları cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Ağustos 2026 tarihinde saat 18.45 ile 20.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dik 1, Eski Hükümet ve Millî Egemenlik cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şeyh Şamil, Kuyumcutekke ve Acısu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Acısu bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.