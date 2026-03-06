Ankara'da iftar ezanı saat kaçta okunuyor 6 Mart Cuma?

Ankara'da bugün, 6 Mart Cuma günü iftar vaktine ne kadar kaldığı araştırılıyor. Şehrimizde iftar ezanı Diyanet takvimine göre saat 18:05'te okunacak. Müslümanlar için gün boyunca beklenen iftar saati, ailelerle ve sevdiklerle sofraları paylaşmak için en özel anlardan biri olarak öne çıkıyor.

ANKARA'DA 6 MART 2026 İFTAR SAATİ

Ankara'da 6 Mart 2026 Cuma günü iftar saati Diyanet verilerine göre 18.52 olarak açıklandı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açabilecek. Gün boyunca oruç tutacaklar için doğru saatleri bilmek büyük önem taşıyor.

ANKARA'DA SAHUR SAATLERİ

6 Mart Cuma günü Ankara'da imsak (sahur) vakti 05.45'te başlıyor. Bu saatte sahur yaparak günü oruçla geçirmek isteyenler, gün boyunca enerjilerini korumak için vakitleri kaçırmamalı.

ANKARA'DA GÜNEŞİN DOĞUŞU VE NAMAZ VAKİTLERİ

Güneş Ankara'da 07.08'de doğacak. Öğle namazı 13.05, ikindi namazı ise 16.17'de kılınacak. Bu vakitler hem ibadet hem de günlük planlamalar için rehber niteliğinde.

AKŞAM VE YATSI VAKİTLERİ

İftar vakti 18.52 olarak belirlendi ve bu saatte akşam ezanı okunacak. Yatsı namazı ise 20.10'da kılınacak. Akşam saatleri, hem ibadet hem de aileyle birlikte iftar sofralarını paylaşmak için önemli bir zaman dilimi oluşturuyor.