Ankara'da deprem mi oldu, ne zaman oldu? Ankara'daki depremin büyüklüğü kaç, yıkım var mı?

Ankara'da deprem mi oldu, ne zaman oldu? Ankara'daki depremin büyüklüğü kaç, yıkım var mı?
Güncelleme:
Ankara'da deprem yaşandı mı ve ne zaman gerçekleşti? Sarsıntının büyüklüğü ne kadar ve şehirde yıkım oldu mu? Gözler son verilere çevrildi. Peki, Ankara'da deprem mi oldu, ne zaman oldu? Ankara'daki depremin büyüklüğü kaç, yıkım var mı?

Ankara'da deprem iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. Sarsıntının büyüklüğü ne kadar, ne zaman oldu ve yıkıma yol açtı mı? Ankara'daki deprem ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Evet, Ankara'nın Haymana ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı kaydedildi ve vatandaşlar tarafından hissedildi.

ANKARA'DA DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Deprem, 11 Mart 2026 tarihinde saat 09.59'da gerçekleşti.

Ankara'da deprem mi oldu, ne zaman oldu? Ankara'daki depremin büyüklüğü kaç, yıkım var mı?

ANKARA'DAKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

Haymana'daki depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü ve sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

ANKARA'DAKİ DEPREMDE YIKIM VAR MI?

Ankara'da korkuya yol açtı ancak yıkım veya ciddi hasar bilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla küçük çaplı etkiler dışında yıkım yaşanmadığı söyleniyor.

Sahra Arslan
