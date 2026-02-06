ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI: ASKİ Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Ankara baraj doluluk oranı arttı mı?

Ankara'da su kaynaklarının mevcut durumu, 2026 yılına girilmesiyle birlikte yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. Başkentin içme ve kullanma suyunu sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri, özellikle kış aylarında beklenen yağışlara rağmen kritik düzeylerde seyretmeye devam ediyor. Peki, ASKİ Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? Detaylar...

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Resmî verilere göre Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 13,26 olarak ölçülürken, aktif kullanılabilir su oranı ise yalnızca yüzde 3,26 seviyesinde bulunuyor. Bu durum, barajlarda görünen su miktarının önemli bir bölümünün teknik ve operasyonel nedenlerle doğrudan kullanılamadığını gösteriyor. Uzmanlar, aktif doluluk oranının düşük olmasının su arzı açısından daha kritik bir gösterge olduğuna dikkat çekiyor.

Ankara'yı besleyen barajlar incelendiğinde doluluk oranlarının barajdan baraja ciddi farklılıklar gösterdiği görülüyor. Kesikköprü Barajı yüzde 100 doluluk oranıyla öne çıkarken, birçok barajda oranların yüzde 10'un altında kalması dikkat çekiyor.

ASKİ ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

ASKİ'nin 6 Şubat itibarıyla yayımladığı baraj doluluk verileri, Ankara'daki su rezervlerinin mevcut durumunu net biçimde ortaya koyuyor. Baraj bazlı doluluk oranları şu şekilde sıralanıyor:

Akyar Barajı: %7,69

Çamlıdere Barajı: %13,80

Çubuk 2 Barajı: %6,25

Eğrekkaya Barajı: %21,21

Kargalı Barajı: %15,31

Kavşakkaya Barajı: %6,53

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %9,84

Peçenek Barajı: %16,63

Türkşerefli Barajı: %5,92

Bu tabloya bakıldığında, Ankara'nın ana içme suyu kaynakları arasında yer alan Çamlıdere, Kurtboğazı ve Çubuk 2 barajlarında doluluk oranlarının düşük seviyelerde kaldığı görülüyor. Özellikle Türkşerefli, Çubuk 2 ve Akyar barajlarında yüzde 10'un altında seyreden oranlar, su yönetimi açısından riskli bir tabloya işaret ediyor.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI ARTTI MI?

2026 yılı aylık barajlara gelen su miktarı verileri incelendiğinde, yılın ilk aylarında sınırlı bir artış yaşandığı görülüyor. Ocak 2026 döneminde barajlara 55.762.949 birim su girişi gerçekleşirken, Şubat 2026 döneminde bu rakam 10.271.176 seviyesinde kaldı.

Bu veriler, kış aylarında beklenen yüksek su girişinin henüz gerçekleşmediğini ve baraj doluluk oranlarında belirgin bir toparlanma yaşanmadığını gösteriyor. Doluluk oranlarının artış gösterip göstermediği sorusu, yalnızca anlık oranlarla değil, barajlara gelen su miktarının sürekliliğiyle de doğrudan ilişkili.

Mevcut tablo, Ankara baraj doluluk oranlarının sınırlı bir iyileşme potansiyeline sahip olduğunu, ancak aktif kullanılabilir su açısından halen kritik eşiklerin altında kalındığını ortaya koyuyor. Özellikle aktif doluluk oranının yüzde 3,26 seviyesinde olması, suyun sürdürülebilir yönetimi konusunda temkinli olunması gerektiğini gösteriyor.