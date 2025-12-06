Ankara ASKİ su kesintisi! 6-7 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 6 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Mamak

Arıza Tarihi: 6.12.2025 00.00

Tamir Tarihi: 6.12.2025 05.00

Detay: Altındağ ilçesi P 9 pompa istasyonu içinde bulunan binlik vananın değiştirilmesi için planlı su kesintisi yapılacaktır. Suyun üst kotlara erişme tarihi ve saati 7.12.2025 saat 22.00 olarak öngörülmektedir.

Etkilenen Yerler: Mamak ilçesinin tamamı

Gölbaşı

Arıza Tarihi: 6.12.2025 09.00

Tamir Tarihi: 6.12.2025 18.00

Detay: Gölbaşı ilçesi Eymir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yer alan 315'lik çelik içme suyu deplase çalışması nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmıştır. Suyun verilmesinden sonra üst kotlara ulaşma saatinin 19.00 olduğu öngörülmektedir.

Etkilenen Yerler: Karaoğlan, Ahiboz, Oğulbey, Yağlıpınar, Bahçelievler, Eymir Şafak ve Seğmenler mahalleleri

Polatlı

Arıza Tarihi: 6.12.2025 11.15

Tamir Tarihi: 6.12.2025 19.00

Detay: Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında üçüncü şahıslardan kaynaklanan arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi'nin bir bölümü

Beypazarı

Arıza Tarihi: 6.12.2025 13.40

Tamir Tarihi: 6.12.2025 17.00

Detay: Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Şehit Ümit Bölükoğlu Caddesi'nde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Hacıkara Mahallesi Şehit Ümit Bölükoğlu Caddesi ve mahallenin bir kısmı

Çankaya

Arıza Tarihi: 6.12.2025 13.40

Tamir Tarihi: 6.12.2025 19.00

Detay: Alacaatlı Mahallesi Mesut Yağan Caddesi'nde bulunan 160'lık polietilen boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Alacaatlı Mahallesi Mesut Yağan Caddesi ve cadde ile kesişen sokaklar

Etimesgut

Arıza Tarihi: 6.12.2025 15.00

Tamir Tarihi: 6.12.2025 20.00

Detay: Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı'nda içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Bağlıca Bulvarı ve çevresi

Polatlı

Arıza Tarihi: 6.12.2025 15.50

Tamir Tarihi: 6.12.2025 20.00

Detay: Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Ödül Sokak üzerinde içme suyu dağıtım hattında üçüncü şahıslar tarafından meydana gelen arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilebilmesi için zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi