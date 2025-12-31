Ankara ASKİ su kesintisi! 31 Aralık-1 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 31 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Kazan

Planlı su kesintisi

Başlangıç tarihi ve saati: 31 Aralık 2025, 08.30

Bitiş tarihi ve saati: 31 Aralık 2025, 19.30

Açıklama:

Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, 31 Aralık 2025 tarihinde 08.30 ile 19.30 saatleri arasında Çamlıdere Barajı su alma yapısında arzı artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanmasıyla bu tür sorunların büyük ölçüde giderilmesi hedeflenmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almaları rica olunur.

Etkilenen yerler:

Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi ve Saraykent Sanayi Sitesine bağlı cadde ve sokaklar

Yenimahalle

Planlı su kesintisi

Başlangıç tarihi ve saati: 30 Aralık 2025, 23.00

Bitiş tarihi ve saati: 31 Aralık 2025, 17.00

Açıklama:

Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda 30 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında, 23.00 ile 11.00 saatleri arasında planlı ve geçici su kesintisi uygulanacaktır. Çamlıdere Barajı su alma yapısında arzı artırmaya yönelik çalışmalar birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu sorunlar büyük ölçüde giderilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almaları rica olunur.

Etkilenen yerler:

Kuzey Yıldızı, Avcılar, Kaletepe, Güzelyaka, Güventepe, Kayalar, Pamuklar, Işınlar, Gayret, 25 Mart, Mehmet Akif Ersoy, Çamlıca, Demetevler, Demetlale, Demetgül, Yukarı Yahyalar, Barış, Yeşilevler, Yunus Emre, Anadolu, Karşıyaka, Varlık, Ragıp Tüzün, Aşağı Yahyalar, Çarşı, Tepealtı, Serhat mahallelerinin tamamı

Uğur Mumcu Mahallesi, İnönü Mahallesi 1710. Sokak civarı

Beştepe, Emniyet, Gazi mahalleleri

Büyükşehir Belediyesi binası ile Yaş Sebze ve Meyve Hali arası

Macun, Kent Koop, İnönü, Batı Sitesi, Kardelen, İlk Yerleşim, Yeni Batı, Ergazi mahalleleri

Turgut Özal Mahallesinin bir kısmı

Ostim Organize Sanayi Bölgesinin bir kısmı

Cumhuriyet, Ata, Susuz mahalleleri ile Susuz Köyü

Çubuk

Planlı su kesintisi

Başlangıç tarihi ve saati: 30 Aralık 2025, 23.00

Bitiş tarihi ve saati: 31 Aralık 2025, 10.00

Açıklama:

Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Bu kapsamda 30 Aralık 2025 saat 23.00 ile 31 Aralık 2025 saat 10.00 arasında bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almaları rica olunur.

Etkilenen yerler:

Barbaros, Cumhuriyet, Esenboğa, Yenice, Dumlupınar, Güldarpı, Yavuz Selim ve Yıldırım Beyazıt mahalleleri

Kazan

Plansız su kesintisi

Başlangıç tarihi ve saati: 31 Aralık 2025, 15.30

Bitiş tarihi ve saati: 31 Aralık 2025, 19.30

Açıklama:

Susuz Pompa İstasyonu'nda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler:

Saray Mahallesi Bayraktar Caddesi, Aksoy Caddesi ve bu caddelere bağlı sokaklar