Ankara ASKİ su kesintisi! 22-23 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 22 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

POLATLI

22 Ocak 2026 tarihinde Şentepe Mahallesi Malazgirt Sokak'ta bulunan dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle saat 09.55 ile 17.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Arızanın giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Kesintiden Şentepe Mahallesi'nin bir kısmı etkilenecektir.

KEÇİÖREN

22 Ocak 2026 tarihinde Ayvalı Mahallesi 159. Cadde içerisinde, Planlama Daire Başkanlığı sorumluluğundaki YASMAK firması tarafından yürütülen Q1600 çaplı su hattı döşeme çalışmaları sırasında, Q125 çaplı düktil şebeke hattı tedbir amaçlı kesilmiştir. Bu nedenle saat 09.55 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ayvalı Mahallesi'nin alt kotları etkilenecektir.

ETİMESGUT

22 Ocak 2026 tarihinde Aşağı Yurtçu Mahallesi Yurtkent Villaları içerisinde bulunan dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle saat 12.10 ile 17.00 arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızanın en kısa sürede giderilmesi için ekipler çalışmalarına devam etmektedir. Kesintiden Aşağı Yurtçu Mahallesi genelinde ve Golfkent civarları etkilenecektir.

KEÇİÖREN

22 Ocak 2026 tarihinde İncirli Mahallesi Refik Saydam Caddesi üzerinde bulunan N5/2 zonu Q500 çaplı çelik ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle saat 13.15 ile 22.00 arasında zorunlu su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır. İncirli ve 19 Mayıs mahallelerinin tamamında su kesintisi uygulanacak, ayrıca Uyanış, Pınarbaşı, Yeşiltepe, Aktepe ve Şenyuva mahallelerinin üst kotlarında basınç düşüklüğü görülecektir.

ÇUBUK

22 Ocak 2026 tarihinde Esenboğa Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana gelen içme suyu şebeke arızası nedeniyle saat 16.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Esenboğa Mahallesi'nde Atatürk Caddesi'ne bağlı sokaklar etkilenecektir.