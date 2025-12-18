Ankara ASKİ su kesintisi! 18-19 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 18 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Polatlı

18 Aralık 2025 tarihinde saat 10.45'te meydana gelen arıza nedeniyle Şentepe Mahallesi'nin bir bölümünde su kesintisi yaşanmıştır. Bağevleri Caddesi üzerinde bulunan dağıtım şebeke hattındaki arıza sebebiyle 16.45 ile 23.00 saatleri arasında su verilemeyeceği bildirilmiştir. Arızanın giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Tamir işleminin aynı gün saat 18.00'de tamamlanması planlanmıştır. Kesintiden Şentepe Mahallesi'nin bir bölümü etkilenmektedir.

Aynı gün saat 16.30'da Zafer Mahallesi Menteşe Sokak'ta meydana gelen başka bir arıza nedeniyle Zafer Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi'nin bir bölümünde su kesintisi yaşanmıştır. 16.30 ile 20.00 saatleri arasında su verilemeyeceği belirtilmiş olup tamir çalışmalarının saat 20.00'de tamamlanması öngörülmektedir.

Çankaya

18 Aralık 2025 tarihinde saat 12.15'te Alacaatlı Mahallesi 4844. Sokak içerisinde bulunan 100'lük çelik boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızanın giderilmesinin ardından suyun üst kotlara saat 19.00 itibarıyla ulaşması beklenmektedir. Tamir işleminin saat 21.00'de tamamlanması planlanmıştır. Kesintiden Alacaatlı Mahallesi 4888, 4844, 4860 ve 4846. sokaklar ile bu sokaklara kesişen cadde ve sokaklar etkilenmektedir.

Gölbaşı

18 Aralık 2025 tarihinde saat 18.00'de Karşıyaka Mahallesi 578. Sokak'ta bulunan 110'luk içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmıştır. Kesintinin 21.00 saatine kadar sürmesi beklenmektedir. Arızanın en kısa sürede giderilmesi için ekipler çalışmalarına devam etmektedir. Karşıyaka Mahallesi'nin bir kısmı kesintiden etkilenmektedir.

Yenimahalle

18 Aralık 2025 tarihinde saat 19.00'dan itibaren yoğun su kullanımı nedeniyle Yenimahalle ilçesinin bazı mahallelerinde su basıncında geçici düşüşler ve yer yer su kesintileri yaşanabileceği bildirilmiştir. Çalışmaların 19 Aralık 2025 saat 02.00'ye kadar sürmesi planlanmaktadır. Çarşı, Yeşilevler, İnönü, Demetevler, İlkyerleşim, Özevler, Esentepe, Güventepe, Barıştepe, Tepealtı, Turgut Özal, Serhat, Uğur Mumcu ve Ostim mahalleleri bu durumdan etkilenmektedir.

Altındağ

18 Aralık 2025 tarihinde saat 20.00 ile 23.00 arasında yoğun su kullanımı nedeniyle Doğantepe ve Battalgazi mahallelerinde su basıncında geçici düşüş yaşanabileceği açıklanmıştır. Ekipler, su hizmetinin normale dönmesi için sahada çalışmalarını sürdürmektedir.