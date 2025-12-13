Haberler

Ankara ASKİ su kesintisi! 13-14 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13-14-15 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13, 14, 15 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 13 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Polatlı Su Kesintisi

12.12.2025 tarihinde saat 10.45'te Polatlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanmıştır. Arızanın daha hızlı giderilebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar 13.12.2025 saat 02.00 itibarıyla tamamlanmıştır. Su kesintisinden Esentepe Mahallesi'nin bir kısmı etkilenmiştir. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etimesgut Su Kesintisi

12.12.2025 tarihinde saat 14.00 ile 13.12.2025 saat 01.00 arasında, yoğun su kullanımı nedeniyle Etimesgut ilçesine bağlı Yeni Bağlıca ve Bağlıca mahallelerinde su basıncında geçici düşüş yaşanmıştır. Ekiplerimiz, sürecin en kısa sürede normale dönmesi için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür. Bu süreçte gösterilen anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Akyurt Su Kesintisi

12.12.2025 tarihinde saat 23.00'te Akyurt ilçesi Galaba Mahallesi 8 numaralı sokakta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmıştır. Arıza giderme çalışmaları 13.12.2025 saat 01.00 itibarıyla tamamlanmıştır. Su kesintisinden Galaba Mahallesi etkilenmiştir. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
