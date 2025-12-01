Ankara ASKİ su kesintisi! 1-2 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 1 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

POLATLI

Arıza tarihi: 1 Aralık 2025 saat 09.20

Tamir tarihi: 1 Aralık 2025 saat 20.00

Detay: Polatlı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan beş yüzlük hat üzerinde yapılan tapalama işlemi sırasında içme suyu dağıtım şebekesinde arıza meydana gelmiştir. Arızanın daha hızlı giderilebilmesi için zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen yerler: Cumhuriyet Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Zafer Mahallesi, Yeni Mahalle, Kurtuluş Mahallesi ve Şehitlik Mahallesinin bir kısmı.

YENİMAHALLE

Arıza tarihi: 1 Aralık 2025 saat 10.45

Tamir tarihi: 1 Aralık 2025 saat 23.00

Detay: Yenimahalle İlçesi Anadolu Mahallesi dört yüz doksan dört sokakta Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığının çalışmaları sırasında yüzlük duktil boruda arıza oluşmuştur. Bu nedenle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen yerler: Karşıyaka Mahallesinin bir kısmı ve Anadolu Mahallesinin tamamı.

ÇANKAYA

Arıza tarihi: 1 Aralık 2025 saat 12.55

Tamir tarihi: 1 Aralık 2025 saat 17.00

Detay: Çankaya İlçesi Koru Mahallesi iki bin altı yüz elli sokak galeri içinde bulunan doksanlık polietilen borudaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmıştır. Üst kotlara su erişiminin saat 18.00'de sağlanması planlanmaktadır.

Etkilenen yerler: Koru Mahallesi iki bin altı yüz elli bir sokak tamamı.

YENİMAHALLE

Arıza tarihi: 1 Aralık 2025 saat 13.50

Tamir tarihi: 1 Aralık 2025 saat 23.55

Detay: İlim genelinde su kaynaklarında yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım sebebiyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri ve basınç düşüklükleri yaşanabilmektedir. Ekipler çalışmalarını sürdürmektedir.

Etkilenen yerler: Kaletepe Mahallesi, Kayalar Mahallesi, Güventepe Mahallesi, Güzelyaka Mahallesi, Pamuklar Mahallesi ve Ergenekon Mahallesinin üst kotları.

ÇUBUK

Arıza tarihi: 1 Aralık 2025 saat 14.00

Tamir tarihi: 1 Aralık 2025 saat 17.00

Detay: Çubuk İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Ziya Sokakta meydana gelen içme suyu şebeke arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen yerler: Cumhuriyet Mahallesi Zekai Gökşin Caddesi ve bağlı sokaklar.

ETİMESGUT

Arıza tarihi: 1 Aralık 2025 saat 15.40

Tamir tarihi: 2 Aralık 2025 saat 09.00

Detay: Su kaynaklarında yaşanan azalma ve yoğun kullanım sebebiyle bazı bölgelerde dönemsel kesintiler ve basınç düşüklükleri görülmektedir. Ekipler çalışmalarına devam etmektedir.

Etkilenen yerler: Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Şehit Ali Mahallesi, Atayurt Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Orhun Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi tamamı ile Alsancak Mahallesi, Süvari Mahallesi ve otuz Ağustos Mahallesinin bir kısmı.

SİNCAN

Arıza tarihi: 30 Kasım 2025 saat 14.00

Tamir tarihi: 1 Aralık 2025 saat 23.55

Detay: Su kaynaklarında yaşanan azalma ve şebekedeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri ve basınç düşüklükleri yaşanmaktadır. Ekipler çalışmalarını sürdürmektedir.

Etkilenen yerler: Pınarbaşı Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Saraycık Mahallesi ve üst kotlar.

MAMAK

Arıza tarihi: 30 Kasım 2025 saat 19.20

Tamir tarihi: 1 Aralık 2025 saat 05.00

Detay: Mamak İlçesinde yoğun su tüketimi nedeniyle depolardaki seviyeler düşmüş olup bazı mahallelerde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilmektedir.

Etkilenen yerler: Abidinpaşa, Akdere, Şehit Cengiz Topel, Demirlibahçe, Kazım Orbay, Kartaltepe, Mehtap, Saimekadın, Tuzluçayır, Kutlu, Mutlu, General Zeki Doğan, Şafaktepe, Balkiraz, Aşık Veysel, Ege, Cengizhan, Akşemsettin, Duralialıç, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Misket, Zirvekent, Şahintepe, Şirintepe ve Çağlayan mahalleleri.

KEÇİÖREN

Arıza tarihi: 1 Aralık 2025 saat 10.00

Tamir tarihi: 1 Aralık 2025 saat 23.55

Detay: Keçiören İlçesinde yoğun tüketim sonucu depolardaki su seviyesi düşmüş, gelen su doğrudan tüketime aktarılmıştır. Bu nedenle özellikle yüksek kesimlerde basınç düşüklüğü ve su kesintileri görülmektedir.

Etkilenen yerler: Keçiören genelinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilmektedir.